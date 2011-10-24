Банк Москвы и Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы подвели итоги 5 лет сотрудничества. Банк Москвы стал первым российским банком, выдавшим в 2006 году столичному малому предприятию первый кредит под поручительство Фонда, в марте 2007 года Банк направил на согласование в Фонд дебютную региональную заявку.
Сегодня Банк Москвы является лидером по количеству заключенных кредитных договоров, частичное обеспечение по которым предоставляет Фонд. За весь срок сотрудничества Банк Москвы предоставил субъектам малого и среднего бизнеса порядка 900 кредитов на сумму 3,6 млрд рублей (объем поручительства Фонда превысил 1,7 млрд рублей).
В настоящее время в кредитном портфеле Банка действует более 200 кредитных договоров на сумму свыше 880 млн рублей, по которым объем поручительства Фонда превышает 400 млн рублей.
В рамках столичной программы поддержки малого и среднего бизнеса Департаментом науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы реализована программа компенсации части расходов субъектам малого и среднего бизнеса с целью сокращения затрат клиентов на оформление поручительства Фонда. Размер компенсации составляет до 90% от произведенных расходов.
Банк Москвы принимает активное участие в развитии рынка кредитования субъектов малого и среднего бизнеса. Так, с 1 по 20 октября 2011 года Банком Москвы было заключено более 275 кредитных договоров на сумму свыше 2,3 млрд рублей.
Ссылки по теме: Кредитование малого бизнеса – http://www.bm.ru/ru/business/loans/smallbusinessloans/
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