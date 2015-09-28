БИНБАНК разместил дополнительные выпуски биржевых облигаций серии БО-04 совокупным объемом 16 млрд рублей

БИНБАНК разместил дополнительные выпуски биржевых облигаций №5-12 серии БО-04 совокупным объемом 16 млрд рублей. Дополнительные выпуски размещены в полном объеме.

Объем дополнительных выпусков №5-7 составляет 1 млрд рублей каждый, №8-9 - 2 млрд рублей каждый, №10-12 - 3 млрд рублей каждый. Номинал облигации - 1 тысяча рублей. По облигациям предусматривается возможность досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента. Цена размещения биржевых облигаций была установлена в размере 101,69% от номинальной стоимости, что составило 1016,90 рублей за одну биржевую облигацию.

Первичное размещение биржевых облигаций серии БО-04 состоялось 14 февраля 2014 года. В течение 2014 и 2015 года также были размещены дополнительные выпуски биржевых облигаций серии БО-04. На текущий момент совокупный объем биржевых облигаций указанного выпуска в обращении составляет 24 млрд руб. Срок обращения биржевых облигаций составляет 3 года с датой погашения 07 февраля 2020 года.



Биржевые облигации БИНБАНКа серии БО-04 включены в ломбардный список ЦБ РФ, а также в первый уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам на ФБ ММВБ.



В настоящее время в обращении находятся биржевые облигации БИНБАНКа совокупным объемом 77 млрд рублей.

