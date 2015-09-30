Тверьуниверсалбанк переименован в «БИНБАНК Тверь»

«БИНБАНК Тверь» является дочерним банком БИНБАНКа, который входит в топ-20 кредитных организаций страны по размеру активов. Все клиенты Тверьуниверсалбанка автоматически становятся клиентами «БИНБАНКа Тверь», дополнительных договоров заключать не требуется. Месторасположение отделений банка не меняется.

В 2016 году планируется завершить процесс присоединения «БИНБАНКа Тверь» к БИНБАНКу. В результате отделения «БИНБАНКа Тверь» станут региональными офисами БИНБАНКа. На данный момент происходит интеграция бизнеса, в результате которой будут внедрены стандарты управления, принятые в БИНБАНКе. При этом БИНБАНК сохранит положительный опыт, наработанный Тверьуниверсалбанком на региональном рынке.

Напомним, что в декабре 2014 года БИНБАНК закрыл сделку по приобретению пяти банков группы «Рост», в которую входит бывший Тверьуниверсалбанк. Сделка заключена при поддержке государства в лице Банка России и Агентства по страхованию вкладов. Цель приобретения банков группы «Рост» – дальнейшее усиление позиций БИНБАНКа на региональных рынках страны.

