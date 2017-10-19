Бинбанк приступил к подключению торговых точек к кэшбэк-сервису платежной системы «Мир»

Бинбанк приступил к подключению торгово-сервисных предприятий к кэшбэк-сервису платежной системы «Мир». Подключение к сервису бесплатно и распространяется на новых и действующих клиентов банка, которые пользуются торговым и интернет-эквайрингом.



Подключение к кэшбэк-сервису платежной системы «Мир» позволит торговой точке сформировать собственные спецпредложения для клиентов и привлечь дополнительную аудиторию покупателей.



Количество POS-терминалов Бинбанка в торговых точках партнеров к октябрю 2017 года достигло 25 тысяч устройств. При этом среднемесячный оборот сети вырос до 10 млрд рублей, а оборот по интернет-эквайрингу превысил 5 млрд рублей. В течение трёх ближайших лет Бинбанк планирует в пять раз увеличить сеть POS-терминалов.



Сегодня банк предоставляет услуги торгового и интернет-эквайринга как крупным предприятиям, так и малому бизнесу. Для представителей малого и среднего бизнеса в Бинбанке предусмотрены специальные условия, включающие упрощенную процедуру заключения договора. Уже через 7 дней после подачи онлайн-заявки предприятие сможет принимать к оплате банковские карты семи платёжных систем, включая Visa, Mastercard, «Мир» и UnionPay International.