ТКС Банк признан экспертами рынка победителем в категориях «Банковский продукт года» (система онлайн-кредитования «КупиВкредит») и «Самый инновационный банк».28 марта 2013 года в клубе «Артист» прошла церемония вручения ежегодной премии в области инноваций и достижений финансовой отрасли «Банковская сфера 2012», организованная деловым журналом «Банковское обозрение». Экспертный совет премии в составе 50 экспертов банковской отрасли путем закрытого голосования выбрал победителей в 10 номинациях. Награды ТКС Банка, обошедшего соперников в категориях «Банковский продукт года» и «Самый инновационный банк», получил президент банка Оливер Хьюз.В 2012 году банк «Тинькофф Кредитные Системы» показал рекордную в своей истории прибыль – 4,1 млрд рублей (по РСБУ), увеличил портфель кредитных карт на 126% до 48 млрд рублей. Доля на рынке кредитных карт увеличилась с 5,8% до 7,2%. У банка появились новые акционеры - Baring Vostok Private Equity Fund IV и Horizon Capital.