Тинькофф Банк продлил действие повышенных ставок на накопительные счета до 22 декабря 2015 г.

Москва, Россия — 25 ноября 2015 г.

Тинькофф Банк продлил действие повышенных ставок на накопительные счета до 22 декабря 2015 г. включительно.



С 23 декабря 2015 г. ставки по накопительным счетам составят:



7% годовых по накопительному счету в рублях РФ (сейчас 8%);

1,5% годовых по накопительному счету в долларах США и евро (сейчас 2,5% и 2% соответственно).

Напоминаем, что для валютных вкладов, открытых или пролонгированных с 26 ноября 2015 г. включительно, ставки составят:



2% годовых на срок от 3 до 5 месяцев (было 3,5% для долл. США, 3% для евро и 3% для фунтов стерлингов);

2% годовых на срок от 6 до 11 месяцев (было 3,5% для долл. США, 3% для евро и 3% для фунтов стерлингов);

2% годовых на 12 месяцев (было 3,5% для долл. США, 3% для евро и 3% для фунтов стерлингов);

2% годовых на срок от 13 до 24 месяцев (было 2,5% для долл. США, евро и фунтов стерлингов).

Вклад считается открытым после поступления денежной суммы на счет в банке — в этот момент фиксируется ставка на поступившую сумму на весь срок вклада.



«СмартВклад» — пополняемый вклад с ежемесячной капитализацией процентов и возможностью частичного изъятия средств. Проценты по вкладу по выбору клиента присоединяются к сумме вклада (капитализируются) или поступают в распоряжение клиента (перечисляются на выпускаемую к вкладу карту).