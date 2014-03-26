Чистая прибыль банка «Возрождение» за 2013 год составила 1,5 миллиарда рублей

Банк «Возрождение» подвел итоги 2013 года согласно международным стандартам финансовой отчетности.



Активы увеличились c начала года до 211 млрд рублей ($6,4 млрд).

Операционный доход до вычета резервов сохранился практически на уровне результата 2012 года — 14,6 млрд рублей ($448 млн).

Чистая прибыль за 2013 год составила 1,5 млрд рублей ($46 млн).

«В условиях неопределенности экономической ситуации в стране и неоднозначности макроэкономического прогноза на 2014 год мы стремились сосредоточить свое внимание на контроле за кредитным риском, сохранении уровня процентной маржи, а также работе над повышением внутренней эффективности операционной деятельности, оставаясь при этом верными высоким стандартам обслуживания наших клиентов. Опираясь на накопленный потенциал и придерживаясь стратегии умеренного роста в условиях продолжающейся волатильности на финансовых и валютных рынках, а также ужесточения денежно-кредитной политики со стороны регулятора, банк намерен в текущем году сохранить свои позиции в ключевых для себя сегментах кредитования, по возможности, улучшив основные операционные показатели бизнеса», — отметил Александр Долгополов, председатель правления банка «Возрождение».



Активы банка на 1 января 2014 года составили 211 млрд рублей, увеличившись на 1% по сравнению с прошлым годом. В течение первых трех кварталов наблюдался рост показателя на 3,6%, в то время как в 4-м квартале валюта баланса сократилась на 2,6% за счет снижения денежных средств и эквивалентов на 3,9 млрд рублей до 29,3 млрд рублей. Данное снижение было обусловлено оттоком средств клиентов, вызванным общей нестабильностью в банковской системе на протяжении последнего квартала отчётного периода. Существенный запас ликвидности позволил банку выполнить все необходимые обязательства перед клиентами, сохранив при этом долю ликвидных активов на комфортном уровне в 19,5%. В результате доля работающих активов в портфеле выросла на 1,5 п.п. до 79,9%. Коэффициент отношения кредитов до вычета резервов к депозитам увеличился до 104%, что остается в рамках целевых значений для банка.



Кредитный портфель до вычета резервов прибавил за год 7,6%, достигнув 168,2 млрд рублей. При этом наибольшие темпы роста на уровне 3,7% показатель продемонстрировал в третьем квартале 2013 года. В 4-м квартале банк принял решение списать признанные безнадежными к погашению кредиты корпоративных клиентов, выданные в 2002–2010 годах, на сумму 6,1 млрд рублей. Без учета данных списаний, кредитный портфель до вычета резервов превысил бы 174,3 млрд рублей (+11,3% за год), что соответствует ранее запланированному диапазону.



Основным драйвером увеличения показателя стал рост портфеля кредитов розничным клиентам, составивший +29,8%, опередив, таким образом, динамику банковского сектора (+28,7%). Корпоративное кредитование расширилось на 1,7% (+6,6% без учета списаний) до 125,6 млрд рублей.



Банк поддерживает сбалансированную отраслевую структуру корпоративного портфеля — наибольшие доли 37% и 25% приходятся на промышленное производство и торговлю соответственно. Банк также финансирует компании строительного, транспортного, сельскохозяйственного и других секторов. К ключевому для банка клиентскому сегменту — предприятиям малого и среднего бизнеса — относятся 58,4% объема корпоративных кредитов.



К концу отчетного периода доля розничных кредитов в совокупном кредитном портфеле достигла 25,4% (24,5% без учета списаний). В 2013 году банк расширил объемы кредитования физических лиц почти на 10 млрд рублей до 42,6 млрд рублей, преимущественно за счет ипотечного портфеля, увеличившегося в годовом соотношении на 32,5% до 29,5 млрд рублей. Популярность ипотечных продуктов банка во многом обеспечили улучшенные условия кредитования, действовавшие на протяжении большей части года, и активное участие банка в партнерских программах с девелоперами и застройщиками. Потребительские кредиты, кредиты на приобретение автомобилей и кредиты по банковским картам также продемонстрировали в отчетном периоде положительную динамику, прибавив 24,2% и составив в совокупности на конец 2013 года 13,1 млрд рублей.



Доля проблемных кредитов в кредитном портфеле до вычета резервов снизилась с 9,0% в начале года до 7,4% по состоянию на 1 января 2014 года. На сокращение объема проблемной задолженности повлияли частичное погашение ранее обесцененных кредитов на 1,2 млрд рублей, списание безнадежных корпоративных кредитов на 6,1 млрд рублей за счет созданных резервов, а также погашение за последнем квартале технической просроченной задолженности по ипотечным платежам в сумме 460 млн рублей , зафиксированной по состоянию на 30 сентября 2013 года.



В 4-м квартале объем резервов под обесценение кредитного портфеля уменьшился на 5,7 млрд рублей и составил на конец периода 12,4 млрд рублей. В частности, в связи с переходом на миграционную модель формирования резервов под обесценение розничного кредитного портфеля, соответствующую практике МСФО, на 37% до 808 млн рублей сократились резервы по розничным кредитам. Всего банк в 2013 году отчислил в резервы под обесценение кредитного портфеля 3,8 млрд рублей, что соответствует стоимости риска 2,3%. Коэффициент покрытия резервами проблемных кредитов, к которым относится весь объем задолженности, по которой хотя бы один платеж просрочен свыше 1 дня, а также обесцененные, но непросроченные кредиты, достиг 100%. Для кредитов, просроченных свыше 90 дней, уровень покрытия резервами составил 108%.



Средства клиентов по состоянию на 1 января 2014 года сократились на 1,4% по сравнению с началом 2013 года до 161,5 млрд рублей. По результатам первых трех кварталов 2013 года показатель демонстрировал положительную динамику (+4,1%), однако в 4-м квартале произошло снижение на 9 млрд рублей. Отток клиентских средств был связан с общей ситуацией на рынке и опасениями клиентов в отношении стабильности банковской системы после ужесточения политики регулятора.



Средства частных клиентов выросли с начала 2013 года на 4,2 млрд рублей до 106 млрд рублей, оставаясь наиболее значительным источником фондирования с долей 56% пассивов банка. Несмотря на частичный отток в 4-м квартале (-4%), по итогам года депозиты физических лиц прибавили 7,7% и достигли 87,2 млрд рублей. Остатки на карточных счетах населения в декабре 2013 года традиционно выросли и составили на конец отчетного периода 18,8 млрд, что на 4,9% выше, чем на 30 сентября 2013 года.



Во втором полугодии банк не стремился агрессивно присутствовать в сегменте корпоративных депозитов, не повышая ставки. Тем не менее, после сокращения в 3-м квартале (-4,4%), в 4-м квартале срочные ресурсы корпоративных клиентов сохранились на практически неизменном уровне, уменьшившись всего на 0,6 млрд рублей до 24,3 млрд рублей. Остатки на расчетных счетах корпоративных клиентов на протяжении трех кварталов 2013 года оставались стабильными, что отличалось от исторически сложившегося тренда, и лишь в четвертом квартале уменьшились на 5,6 млрд рублей до 31,2 млрд рублей.



Капитализация прибыли остается основным источником пополнения капитала банка, который на 1 января 2014 года достиг 22,4 млрд рублей, увеличившись за год на 7,5%. Достаточность общего капитала и капитала 1-го уровня составила 13,8% и 12,0% соответственно. Банк также рассчитывает достаточность капитала в соответствии с требованиями Базеля III, которые вводятся Банком России в качестве обязательных нормативов с 1 января 2014 года. Так, по состоянию на отчетную дату достаточность собственных средств (норматив Н 1.0.) составила 11,26%, а достаточность базового капитала (норматив Н 1.1.) — 9,29%, что существенно превышает минимально допустимые значения.



Чистый процентный доход



Процентные доходы банка в 2013 году выросли на 14,5% до 19 млрд рублей за счет применения более высоких ставок по вновь выдаваемым корпоративным кредитам МСП и активному расширению розничного кредитования. Процентные расходы прибавили за год 26% на фоне переоценки депозитных портфелей, начавшейся ещё в конце 2012 года. В результате чистый процентный доход в годовом исчислении увеличился на 5% и составил 9,5 млрд рублей.



В 4-м квартале 2013 года кредитный портфель расширялся в соответствии с планом, но в конце декабря погашение ряда корпоративных кредитов привело к его снижению. Это позволило улучшить доходность работающих активов в квартальном исчислении до 11,8% (+34 б.п.) и обеспечить процентный доход на уровне 5,0 млрд рублей. В то же время процентные расходы сократились на 5,4% до 2,4 млрд рублей за квартал в результате привлечения начиная с августа 2013 года розничных депозитов по более низким ставкам и снижения стоимости депозитов юридических лиц на 95 б.п. до 6,7% за квартал в связи с окончанием в конце 3-го квартала срока по ряду дорогих корпоративных депозитов. Чистый процентный спред в 4-м квартале прибавил 18 б.п. и составил 6,9%. Чистая процентная маржа выросла за тот же период на 47 б.п., что позволило банку достигнуть планового уровня 4,5% за 2013 год.



Непроцентные доходы



Комиссионный доход в 2013 году составил 5,2 млрд рублей, что на 6% ниже, чем годом ранее. Сокращение показателя произошло по причине роста конкуренции на рынке по ряду продуктов, приносящих комиссионный доход, а также пересчета в 4-м квартале части комиссионных доходов с использованием метода эффективной процентной ставки. После применения данной корректировки комиссионный доход в 4-м квартале составил 1,15 млрд рублей. При равномерной поквартальной амортизации данных комиссий в течение всего 2013 года комиссионный доход в 4-м квартале прибавил бы 3,1% по сравнению с предыдущим кварталом и составил бы 1,38 млрд рублей.



Общий объем непроцентных доходов в 2013 году составил 35% операционного дохода до вычета резервов.



Операционные расходы



Благодаря строгому контролю над затратами и вступлению в силу части инициатив по проекту повышения операционной эффективности банк сохранил операционные расходы практически на уровне 2012 года — они составили 8,8 млрд рублей (+1,4% по сравнению с предыдущим периодом). Расходы на персонал увеличились за год всего на 2,9% до 5,3 млрд рублей, или 59,9% всех операционных расходов банка. В 4-м квартале произошел сезонный рост операционных расходов на 13,3% до 2,4 млрд рублей, обусловленный выплатой персоналу премий и закрытием ряда хозяйственных договоров по обслуживанию и ремонту основных средств.



Коэффициент отношения затрат к доходам до вычета резервов в 2013 году составил 59,9%, что выше уровня предыдущего года на 1,4 п.п.



Прибыль



Операционная прибыль банка до вычета резервов сократилась по сравнению с 2012 годом на 4,4% до 5,9 млрд рублей, в основном, по причине более слабой динамики непроцентных доходов. Необходимость проведения в течение отчетного периода существенных отчислений в резервы, связанная с обесценением двух крупных кредитных рисков, привела к снижению чистой прибыли банка в 2013 году на 36% до 1,5 млрд рублей при рентабельности капитала в 7%.