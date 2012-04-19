Управляющая компания «Русский Стандарт» завершила формирование фонда драгоценных металлов

Управляющая компания «Русский Стандарт» сообщает о завершении формирования интервального паевого инвестиционного фонда товарного рынка «Екатерина Великая».

Стоимость чистых активов фонда превысила 18 531 000 рублей.



Паи фонда «Екатерина Великая» можно бесплатно приобрести в Офисах продаж ПИФов Управляющей компании «Русский Стандарт» в следующие временные интервалы:



• с 12 июня по 25 июня 2012 года;

• с 12 сентября по 25 сентября 2012 года;

• с 12 декабря по 25 декабря 2012 года;

• с 12 марта по 25 марта 2013 года.



В данные интервалы паи фонда «Екатерина Великая» можно также погасить или обменять на паи других фондов УК «Русский Стандарт».



Инвестиции в драгоценные металлы являются проверенным вариантом сохранения и приумножения капитала. Фонд «Екатерина Великая» дает возможность получить сбалансированный портфель вложений в драгоценные металлы.



Стратегия фонда строится на постоянном балансе с акцентом на промышленных драгоценных металлах (палладий и платина) во время восстановления и роста экономики и увеличении доли золота в периоды неопределенности на финансовых рынках.



Ожидается, что 2012 год станет удачным для товарных рынков в целом и драгоценных металлов в частности. Из-за продолжающегося долгового кризиса в Европе все больше инвесторов станет обращать внимание на драгметаллы в качестве «тихой гавани».



Адреса офисов продаж ПИФов УК «Русский Стандарт», подробная информация по условиям оформления представлена на сайте компании www.pif-rs.ru.

