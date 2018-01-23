Вход
Поиск
ЦБ 08.03 с 13.03 ММВБ Нефть
USD 56,80 -0,19 56,61 56,89 64,73
EUR 70,53 -0,73 69,80 70,10
Рейтинг кредитов на рефинансирование миллиона

Рейтинг кредитов на рефинансирование миллиона
исследование Банки.ру — февраль, 2018
Профиль Блог Лента Активность

Карты на полку !

23.01.2018 09:10 4 818 просмотров
Есть карты ........ лежат , ждут своего часи ....... smile8)

Комментарии 4

Алексей  (Рустам Васильевич)
#
МС Билайн с её фантиками на полке !!!
Алексей  (Рустам Васильевич)
#
Две карты РСХБ-а
( МИР пенсионная и МС Амурский тигр - карта к вкладу ).........
они же бесплатные ...... ждут удачного момента .......
Алексей  (Рустам Васильевич)
#
ВТБ ( ранее ВТБ БМ ) .....................

............две карты на полку ! до лучших времён
Алексей  (Рустам Васильевич)
#
Цитата
Алексей пишет:
ВТБ ( ранее ВТБ БМ ) .....................
...........две карты на полку ! до лучших времён


Из плюсов только большая сеть банкоматов ( с функцией приема налички ) .......
.............а через Visa Пенсионная банк даёт бесплатно стягивать чужим с2с-ом )))))
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.

Популярные сообщения

Новости по итогам отчетности за январь 2018 г.
Нарушители нормативов ЦБ в январе (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем
4
ВРЕМЯ ОТКРЫТИЙ
Есть такой банк, Инкаробанк называется... Очень интересный банк (с) гривенник 1. Рейтингов нету. 2. На 1 сентября 2017 смена владельцев банка (1 участник-акционер,
2
Оплата ЖКУ (способы и карты)
Оптимальные системы для оплаты ЖКУ: 1)сайты поставщика услуг мсс, как правило, 4900. Может взиматься комиссия. Надо проверять. 2)сторонние сервисы при
2
Курс молодого бойца WebQUIK: настройка, лайфхаки, особенности применения
QUIK сейчас, пожалуй, наиболее распространенная программа для биржевых торгов. WebQUIK – облегченная версия этой программы, функций которой вполне достаточно
0
Рынок нефти 12 марта
Нефтяные котировки начинают неделю снижением, корректируясь после быстрого роста пятницы. В то время как российские рынки были закрыты на праздничные
0

Новые сообщения

Все сообщения