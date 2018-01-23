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исследование Банки.ру — февраль, 2018
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Карты на полку !
23.01.2018 09:10
4
818 просмотров
Есть карты ........ лежат , ждут своего часи .......
Комментарии
4
Алексей
(Рустам Васильевич)
23.01.2018 09:25
#
МС Билайн с её фантиками на полке !!!
0
Алексей
(Рустам Васильевич)
23.01.2018 09:27
#
Две карты РСХБ-а
( МИР пенсионная и МС Амурский тигр - карта к вкладу ).........
они же бесплатные ...... ждут удачного момента .......
0
Алексей
(Рустам Васильевич)
23.01.2018 11:15
#
ВТБ ( ранее ВТБ БМ ) .....................
............две карты на полку ! до лучших времён
0
Алексей
(Рустам Васильевич)
24.01.2018 13:24
#
Цитата
Алексей
пишет:
ВТБ ( ранее ВТБ БМ ) .....................
...........две карты на полку ! до лучших времён
Из плюсов только большая сеть банкоматов ( с функцией приема налички ) .......
.............а через Visa Пенсионная банк даёт бесплатно стягивать чужим с2с-ом )))))
0
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Комментарии 4
( МИР пенсионная и МС Амурский тигр - карта к вкладу ).........
они же бесплатные ...... ждут удачного момента .......
............две карты на полку ! до лучших времён
ВТБ ( ранее ВТБ БМ ) .....................
...........две карты на полку ! до лучших времён
Из плюсов только большая сеть банкоматов ( с функцией приема налички ) .......
.............а через Visa Пенсионная банк даёт бесплатно стягивать чужим с2с-ом )))))