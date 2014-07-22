Обзор и прогноз по рынку на 22.07.2014

В понедельник валюты удерживались в пределах нешироких диапазонов. Отсутствие значимой макроэкономической статистики, вкупе с опасениями роста геополитической напряженности обусловили столь сдержанную динамику. Хотя в первой половине дня и евро, и фунт предприняли попытки восстановить понесенные ранее потери. Но рост был сдержан уровнями 1,3540 и 1,71, соответственно. Доллар/йена предпринимал попытки пройти сопротивление на уровне 101,42, но закрепиться выше этой отметки паре удалось лишь сегодня на азиатской сессии.



Евро/доллар остается в пределах диапазона 1,35 – 1,3540. Скорее всего, и сегодняшний день пара проведет в консолидации. Значимых макроэкономических отчетов еврозона во вторник не публикует. К тому же, у евро есть мощный негативный фактор в виде опасений введения в отношении России новых санкций Западом. Подобные шаги скажутся на состоянии европейской экономики, которая и без того чувствует себя на слишком уверенно.



Фунт в преддверии публикации протокола заседания Банка Англии, которая состоится в среду, может предпринимать все новые и новые попытки восстановиться. Состояние экономики страны особых опасений не вызывает, а это значит, что члены монетарного комитета уже могут говорить о вероятности начала повышения ставки. Появление в стане представителей МРС «ястребов» может быть с оптимизмом воспринято валютой. И в течение сегодняшнего дня подобные ожидания могут оказывать фунту умеренную поддержку.



Пара доллар/йена все же прошла отметку 101,42. Но говорить о том, что она приобретает восходящую тенденция явно преждевременно. Любые новости с геополитической арены, способные спровоцировать бегство от рисков могут развернуть ситуацию на 180 градусов и йена снова испытает повышенный спрос, как валюта-убежище, что приведет пару к отметке 101,06. Хотя США сегодня публикуют данные по индексу потребительских цен. При условии, что показатель продемонстрирует рост, котировки все же могут продолжить движение в район уровня 101,73, так как усиление ценового давления снова усилит ожидания скорого начала ужесточения монетарной политики Федрезервом.



Андрей Диргин, директор департамента аналитики Альфа-Форекс