Обзор и прогноз по рынку 26.1.2015

Последний рабочий день недели снова прошел под знаком ослабления европейских валют. Евро снижался к уровню 1,1113, хотя к закрытию немного восстановил потери и завершил неделю в районе уровня 1,12. Основное давление на общеевропейскую валюту по-прежнему оказывает решение ЕЦБ о начале программы количественного стимулирования. Дополнительным разочарованием для валюты стали и данные по деловой активности в промышленном секторе Германии, вышедшие хуже ожиданий. Фунт также обновил минимум. Котировки пары снижались до уровня 1,4950, причем стоит отметить, что происходило это на фоне достаточно сильного отчета по розничным продажам в Великобритании. Доллар/йена снова не смогла пройти уровень сопротивления 118,70. В результате, к завершению дня доллар потерял около фигуры. На американской сессии для этого появились и объективные причины в виде более слабых данных отчета по деловой активности от Markit и отчета по продажам на вторичным рынке жилья. Оба они оказались ниже ожиданий, что навело на мысль о том, что ФРС США все же не станет пока торопиться с повышением ставки.



Сегодня будут опубликованы данные по деловым настроениям в Германии от IFO. ZEW неделей ранее продемонстрировал весьма неплохие цифры. Таким образом, если и этот отчет окажется достаточно сильным, пара евро/доллар может попытаться развить восходящую коррекцию. Хотят сегодня у евро есть и еще один фактор риска в виде итогов выборов в Греции. Победа партии СИРИЗА (а после подсчета 90% голосов именно она лидирует) ставит под угрозу целостность еврозоны. И, если подобные опасения будут распространяться по рынку, пара может возобновить падение, нацеливаясь на уровень 1,1050 и, далее, 1,10.

Великобритания сегодня не публикует значимых макроэкономических отчетов. Поэтому можно предположить, что динамика пары будет во многом зависеть от внешних факторов и ранее сформировавшихся настроений. Если котировки смогут закрепиться выше уровня 1,50, можно будет ждать роста в район уровня 1,5070. Но и это не даст повода говорить о переломе и ждать, что пара все же начнет стабильный рост. Тем более, что уже завтра будут опубликованы данные по темпам роста экономики страны в 4 квартале.



Доллар/йена продолжает удерживаться в диапазоне 117,30 – 118,70. Без дополнительных катализаторов пара, скорее всего, и продолжит в нем удерживаться в ближайший день. Данных по торговому балансу Японии, которые вышли сильнее ожиданий, отразив более существенное сужение отрицательного сальдо, для прорыва явно недостаточно. Хотя такая динамика и свидетельствует о том, что дешевая йена вносит свой позитивный вклад в состояние экономики.



Андрей Диргин, директор департамента аналитики Альфа-Форекс