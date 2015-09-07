Рынок нефти 4 сентября

В ходе минувшей торговой сессии контракты вновь укреп-лялись на ~5%, однако не смогли удержать эту планку и откатили к значениям начала дня. Поводом для оптимизма стали данные из США о деловой активности, информация о готовности предпринять совместные действия Венесуэлы и РФ по стабилизации ситуации на рынке, и что самое весомое – пресс-конференция главы ЕЦБ, который в целом отметил готовность усилить стимулирующие меры. Слово за ФРС, если на рынке появятся основания полагать, что и американский регулятор пока не готов ужесточать политику, то вполне можно ожидать стабилизации цен в районе текущих отметок. Сегодня фокус на данные по рынку труда США. Краткосрочно: Brent $47-52, $WTI 43-48.