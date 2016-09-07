Рынок нефти 7 сентября

Отсутствие конкретики и новых деталей, которые бы могли подтвердить успех ожидаемой «заморозки» сдерживают оптимизм на нефтяном рынке. Более того, на рынке растут спекуляции на предмет того, что отдельные страны-производители, чей уровень производства сократился за последнее время, могут препятствовать соглашению (в частности Нигерия, Ливия). Также справедливы замечания, что фундаментальные факторы по-прежнему не позволяют рассчитывать на скорую балансировку рынка, а фактор «заморозки» не способен в краткосрочном периоде повлиять на сторону предложения. Сырьевые площадки краткосрочно продолжат фокусироваться на динамику USD и предстоящие китайские данные по торговому балансу. Brent краткосрочно сохранит уровни $47-49.