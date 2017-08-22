Рынок нефти 22 августа

Нефть перешла к снижению после признаков снижения дисциплины в ОПЕК. Цена на нефть вновь ушла ниже отметки 52$/bbl после сообщений от технического комитета ОПЕК+, встреча которого прошла в понедельник в Вене, о том, что уровень выполнения обязательств в рамках сделки в июле снизился до 94% против 98% в июне. В условиях продолжающегося роста добычи за пределами картеля ухудшение исполнения соглашения снижает его эффективность и способность картеля вернуть цены на устойчивую траекторию роста. Краткосрочный ориентир по Brent 50-53.