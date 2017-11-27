Рынок нефти 27 ноября

Нефтяной рынок сохраняет оптимистичные ожидания в отношении исхода предстоящей встречи ОПЕК+. В пятницу 24 ноября российская сторона, в целом, подтвердила свое намерение пойти на пролонгацию текущего соглашения, однако тональность сделанного заявления не позволяет однозначно высказаться в пользу того, что сроки и параметры сделки останутся неизменными. Мы по-прежнему считаем, что не стоит исключать трансформацию параметров сделки по итогам достижения ею своей основной цели – снижения уровня запасов до уровня 5-летненго среднего. После чего логичным был бы переход к поэтапному выходу из сделки по ограничению добычи. Наиболее вероятными исходами встречи могут быть следующие варианты: 1) в случае принятия решения о продлении сделки в неизменном виде потенциал роста цен на «черное золото» выглядит ограниченным, так как последние месяцы объем торговли и цены подогревались именно позитивным исходом от встречи; 2) также не стоит исключать реализации сценария «покупай на слухах, продавай на фактах», т.е. продажи актива по итогам принятых решений. К слову хедж-фонды сократили "бычьи" позиции по Brent вторую неделю к ряду, ожидая колебаний рынка в преддверии итогов заседания ОПЕК; 3) в случае же трансформации сделки в том или ином виде, полагаем, что рынок ожидает снижение цен. Краткосрочными ориентирами по Brent выступят отметки $63-64/bbl.