Рынок нефти 30 января

Нефтяные цены продолжают сползать вниз, отступая от уровня трехлетних максимумов, достигнутых накануне. Отсутствие дополнительных фундаментальных сигналов для дальнейшего роста, наряду с восстановлением позиций доллара на глобальных площадках, приводят к коррекционному движению на рынке. Дополнительным фактором, сокращающим оптимизм у рыночных игроков, являются данные об уровне запасов нефти в США. Согласно предварительным оценкам аналитиков, опрашиваемых Bloomberg, по итогам отчетной недели запасы сырой нефти вырастут на 0,8 mn bbl, что может стать первым повышением после 10 недель снижения. Слабость доллара и последовательность участников сделки ОПЕК+, привели не только к росту цен на нефть, но и продолжают подкреплять уверенность в завтрашнем дне американских сланцевиков и их кредиторов. В конечном счете, этот оптимизм может столкнуться о суровые реалии – объемы предложения остаются устойчивыми и даже растут, но первых сигналы о возможном сокращении спроса охладят рынок и приведут к заметной коррекции цен. Краткосрочно в фокусе рынка отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов, ориентиры по Brent $68-70/bbl.