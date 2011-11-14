Картина 1: О жизни.
Крупный региональный город. 5.30 утра. Потихоньку город оживает, вот и первый троллейбус. Очень рано, но людей – полный салон. Интересно смотреть на людей-жаворонков: вот женщина едет с полной сумкой продуктов, мужчина с усами – решает кроссворд, две подружки обсуждают весело проведенный вечер на дискотеке, парень, уступивший бабуле место и вставший в сторонке со своим багажом, толстый мальчик, делающий вид, что он спит, потому что рядом стоит пожилой дедушка… Все разные, но всех объединяют 3 вещи – раннее утро, троллейбус и ожидание кондуктора… А вот и она – кондуктор. Почему-то типаж всегда один: необъятных размеров женщина, плывущая как Титаник по салону, хамоватого типа. Работа кипит, сбор дани идет, монетки звенят… И вот она подходит к пареньку с багажом. Он протягивает ей 1000 рублей.
- Ты что? Издеваешься? В 5 утра 1000 рублей! У меня сдачи нет! – говорит кондуктор.
- Да я только с поезда, у меня меньше нет! И больше нет тоже! – оправдывается парень.
- Ишь ты, посмотри на него! А ну выходи давай! – напирает угрожающе кондуктор.
- Что значит выходи? Я же не бесплатно еду, я Вам деньги даю, а сдача – это уже Ваша забота, и выходить я не собираюсь! – уверенный в своей правоте заявил парень.
- Шеф, останавливай давай, у нас заяц едет! – не унимается кондуктор.
И тут парень не выдержал, и поговорил с кондуктором по душам, используя трехэтажный, эмоциональный напор, факты и логику… Доказал. Доехал бесплатно. Парам-пам-пам!
Картина 2. О работе.
Крупная компания. Наши дни. Разговор Рекрутера и Руководителя высокого уровня.
Рекрутер: «Этот кандидат – то, что мы ищем! Он работал Финансовым директором и в производственной, и в строительной компании, и в телекоме и в торговле, и в российских и в западных компаниях, английский – свободный… Всё, что Вы хотели!»
Руководитель: «Нет. Он Овен первой декады, мне не подходит, не сработаемся!»
Парам-пам-пам!
Картина 3. Про быт.
- Дорогой, а я хотела сегодня такое грандиозное блюдо приготовить! Пальчики оближешь! А тут эта упавшая полка всю кухню заняла… Ну ладно, придется отложить и жить на сухом пайке…
Парам-пам-пам! …и полка прибита…
Мораль:
1. Говори с Клиентом на одном языке! Это позволит тебе не только заключить договор, но и неплохо заработать.
2. В работе с Клиентом важен индивидуальный подход! Иногда мелкая деталь для тебя, но самая важная деталь для Клиента перечеркивает весь твой труд.
3. Иногда Клиенту нужно предложить «Выбор без выбора». Он не сразу догадается, что Вы манипулируете им, а Вы – добьетесь своей цели в более короткий срок.
Комментарии 18
"Парам-пам-пам! …и полка прибита" - я вчера например наточил ножи. За что получил от дражайшей половины селедку под шубой
«Нет. Он Овен первой декады, мне не подходит, не сработаемся!» - дурак руководитель. Чужая душа как известно потемки. Если человек хоть что-то может попробовать его надо обязательно.
А то, что к каждому подход искать нужно дак это точно. Со всеми приходится договариваться как-то по особенному. Зато отношения потом прочные.
А как Вам это?
Кадровое агентство. Очередной новый "трудный" клиент, разъяренно обьясняющий Рекрутеру, почему Кандидат не подошел на вакансию Помощник Руководителя:
- Вы же помните стол, за которым мы с Вами сидели и обсуждали вакансию... Так вот, эта девочка-блонд хоть и умница, как Вы говорите, с английским свободным, с опытом 3 года, ...но не вписывается она в наш стол! Вы видели её туфли? Они же стоят дешевле, чем ножка от нашего стола!!!!
Парам-пам-пам!!!
P.S. К слову сказать, девочка была одета с иголочки, умница и красавица, с красным дипломом, старательная. Мы отказались от такого клиента, потому что Клиент Клиенту рознь! А за девочку я рада, что не удалось ей поработать с таким Господином. Бог отвел, что называется.
Мораль: Соискатель, помни! Если тебя не рассмотрели на вакансию, на которую ты соответствуешь на все 100%, это не значит, что проблема в тебе. Это значит, что компания на данный момент ищет немного другого человека, и у нее есть свои цели, в соответствии с которыми пока тебя не готовы взять. Зато где-то есть компания, где ты будешь полезен, оценен по достоинству и где тебе самому будет интересно! Просто ее нужно более тщательно искать! Как иногда инь ищет янь! =)
Нет ну если девушка нужна исключительно "для мебели", то конечно туфли должны стоить больше чем ножки от стола.
И тут действительно вопрос а она то желает быть приложением к столу?
А вам то Лена на кой ляд такой клиент сдался. Самодур в чистом виде, знаю парочку таких.
Парам-пам-пам
Спустя энное количество лет, вспоминается всё с улыбкой! =))
А мне в одной конторе такое говорят. Во главе как раз самодур.
Наверное знаете, что такое "планерка". В хорошем понимании сидят руководители разных уровней и решают, что нужно сделать за неделю.
А теперь представьте, что во время планерки работает телевизор. И по нему показывают "Малахов+". Рассказывают как настоем из редьки почки лечить. Все сидят молча. Слушают. Кое-кто еще и записывает. Реклама начинается, начинают производственные вопросы обсуждать.
Я их все спрашивал "А какие сегодня у нас лунные сутки?". когда закрыли передачу, народ начал роптать, что планерки пошли "скучные"
Вот так вот надо работать...
Малахов+ во время совещания - это, конечно, сильно!=) А вы случайно не записали, как правильно делать "Позу льва"? По-моему, как раз из этой передачи, точно из этой! Иногда, бывают моменты, когда Позу Льва очень хочется сделать!
Даже боюсь представить, чтоб живот от смеха не надорвать, как Ваши планерки проходили... Нет, я бы не выдержала, меня бы выгнали за нарушение дисциплины... )))
Про этот цирк мне рассказывали.
Поэтому к сожалению про "позу льва" ничего рассказать не могу.
Ну а если бывают моменты то можно встать в Позу Сахарницы.
В конце концов он платит деньги. Ему и решать.
Очень неплохая тактика. А то один раз заплатит - и всё. Проблема решена. А так - понемногу, но постоянно.
Главное - уметь слушать! выслушал, понял суть, проанализировал, дал свои рекомендации.
Руководитель принимает решение. Хороший Руководитель - сначала выслушивает оппонентов, и только потом принимает правильное решение. Он может быть прав на 100 % со своей точки зрения, но может ошибиться в мАлом, которое едва уловимо, и "мало уловимое" могут увидеть не все.
Именно поэтому меня заинтересовали блоги - взгляд абсолютно разных людей, разного уровня специалистов, из разных сфер на одну и ту же вещь!
P.S. Тамара, Вы - мой первый комментатор на данном сайте и блоге.=) ...интересный комментатор)))
Меня некоторые люди вдохновляют... Я Вам отвечу более развернуто по этому поводу в следующей своей заметке! =) ...идея которой пришла благодаря Вам =)
Все люди носят в себе мысли. Они разные. И мне очень нравится процесс обмена. Он заставляет мысль двигаться!
Ну а, в отличие от обмена материальными предметами, обмен мыслями делает богаче всех.
Движение! Пусть будет вечное движение!
Не соглашусь с Вами Тамара. Это плохая тактика. Клиент быстро поймет, что его разводят.
Одна моя заказчица сколько раз мне говорила: "Вот не люблю я программистов. Знаешь за что? За то что недоделают, а потом за доделки еще деньги высасывать начинают"
Если отговорить клиента от неэффективного решения, то он действительно заплатит и проблема решена. Но он УВАЖАТЬ тебя за это станет. И обратится с другой проблемой, а потом с третьей и с четвертой. Сколько раз уже так было. Конечно они не сразу обращаются. Но потом обычно не возникает вопроса к кому обратиться за решением очередной проблемы.
Или я не прав?
Наоборот. Я рекомендую клиенту взять модуль покрупнее. Клиент отказывается. Кто кого развёл?
Эффективна и большая реклама и маленькая. Но по разному.
Если я буду настаивать на более дорогой рекламе - это - развод.
Я даю информацию. Достоверную.
А выбор - за клиентом.
Услуга, которую мы оказываем - качественная. За это я могу ручаться!
А вот проблема, которую решает публикация у нас - вечная.
5+
1. Во всех "мини-рассказах", которые я написала, не обязательно ФИО, название города, Банка, имена коллег будут названы своими реальными именами! Важна суть! А за реальные имена меня бы привлекли давно! Палиться не хочется!!!
2. Те или иные истории беру из жизни реальной, анализируя свой и чужой опыт, делаю выводы, стараюсь больше не наступать на грабли.
3.Замечу, что повествование начинается так: "Картина 1: О жизни...Крупный региональный город..."
Региональный город - это ж не Москва! И я, боже упаси, в этой заметке на царь-град даже не покушалась!
А в остальном согласна: " В Москве, действительно нет ни одного автобуса, троллейбуса и трамвая с кондуктором".