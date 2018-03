Банк Julius Baer стал партнером Мультимедиа Арт Музея

Москва, 10 марта 2015 г. – Банк Julius Baer стал партнером Мультимедиа Арт Музея Москвы (MAMM), выступив в качестве главного спонсора серии концертов MAMMusic, в программе которой прозвучат лучшие произведения классической и современной музыки. Опираясь на опыт ряда всемирно известных музеев, таких как «Гуггенхайм», Музей современного искусства в Нью-Йорке и «Тейт Модерн» в Лондоне, MАММ на своей площадке представит семь концертов: четыре в современном стиле и три – в классическом. В мероприятии примут участие музыканты главных оперных театров мира.



MАММ был открыт в 2009 году на базе Московского дома фотографии. В течение нескольких лет музей регулярно организует выставки современного искусства, реализует мультимедийные проекты и является ведущим российским учреждением в своей области.



Для банка Julius Baer, который выступил генеральным партнером серии концертов MAMMusic, это сотрудничество дает возможность ассоциироваться с культурным учреждением мирового уровня. Евгений Смушкович, руководитель банка Julius Baer по России, Центральной и Восточной Европе, прокомментировал: «Julius Baer на протяжении многих лет вносит свой вклад в развитие культуры и искусства во многих странах мира. Именно поэтому поддержка проектов в Москве стала идеальным продолжением нашей деятельности в данном направлении. Партнерство с МАММ – первый шаг в долгосрочной программе поддержки культуры и искусства в России. Уверен, это позволит нам в полной мере продемонстрировать преданность рынку, на котором мы представлены уже 7 лет».



Ольга Свиблова, директор Мультимедиа Арт Музея, добавила: «Мы очень гордимся тем, что Julius Baer стал спонсором серии концертов MAMMusic, цель которых объединить искусство и музыку. Julius Baer разделяет те же ценности, и даже владеет собственной коллекцией со значительным числом объектов современного искусства, как и Мультимедиа Арт Музей Москвы».





Справка о Julius Baer

Julius Baer Group – это ведущая банковская группа Швейцарии, специализирующаяся на обслуживании и консультировании частных состоятельных клиентов, один из мировых премиальных брендов в области private banking. По состоянию на конец декабря 2014 года общая сумма клиентских активов Julius Baer Group составила 396 млрд швейцарских франков, а сумма активов под управлением – 291 млрд швейцарских франков. Основной частью Группы является банк Bank Julius Baer & Co. Ltd., который в 2015 году празднует годовщину – 125 лет со дня основания. Его акции котируются на фондовом рынке Швейцарии Six Swiss Exchange и входят в Индекс акций Swiss Market Index SMI.



Julius Baer насчитывает более 5000 сотрудников, из них свыше 1000 – менеджеры по работе с клиентами, Группа представлена в более чем 25 странах и 50 регионах. Штаб-квартира Группы расположена в Цюрихе. Группа также имеет офисы в Дубае, Франкфурте, Женеве, Гонконге, Лондоне, Лугано, Монако, Монтевидео, Москве, Сингапуре и Токио.

Наш клиентоориентированный подход, упор на рекомендации на основе уникальной открытой платформы продуктов сильнейшая финансовая база и следование нормам бизнес-культуры делают нас лидером на международном рынке private banking.