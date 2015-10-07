Нефть торгуется выше 50 долларов за баррель

Вчера цены на нефть выросли более чем на 5%, перевалив отметку 50 долларов за баррель марки Brent. Рост цен спровоцировал целый ряд факторов. Это и официальные данные США, подтвердившие снижение объемов добычи, и ослабление доллара и, не в последнюю очередь активное закрытие коротких позиций. К концу текущего года добыча нефти в США скорее всего упадет ниже 9 млн баррелей в день на фоне низких цен и сокращения буровой активности.



Ярко выраженный спад в производстве нефти, с одной стороны, снижает остроту проблемы избыточного предложения, но, с другой, несет в будущем риски недостаточного предложения, особенно с учетом усиления мирового спроса на нефть. Несмотря на общее мнение, что Саудовская Аравия, буквально, заливает рынок нефтью, статистика экспорта не подтверждает какого-либо значительного увеличения объемов сырой нефти и нефтепродуктов за последние месяцы.



Мы сохраняем нашу нейтральную точку зрения и прогнозируем, что нефть будет в дальнейшем торговаться в диапазоне 50-60 долларов. И все-таки, самые важные факторы, которые могут в будущем повлиять на стоимость нефти – это экономический спад Китая и возможное снижение глобального спроса.



Норберт Рюкер, руководитель отдела сырьевых товаров банка Julius Baer