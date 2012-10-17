Окт. №17. О животных, драках и криминале

Сегодня среда. Середина недели.
А новости словно с катушек слетели.
Семья леопардов (вот можно уржаться!)
Не знает, как делать, чтобы размножаться.
К ним в Сочи отправятся в командировку
Собратья, что в этом имеют сноровку.
Идея напомнила мне, если честно,
Полет с журавлями печально известный.
Составили в форбсе для нас чудный список
Из мегакрутых джентльменов- редисок.
В том списке команда из миллионеров,
С которых не стоило брать бы примеров.
Автомобилистов до свинства ужравшихся.
Налогов пожадничавших, но попавшихся.
Коллекционеров ворованных ценностей,
Короче обычных дельцов современности.
Которым в их грязных делах, как назло,
С системой судебною не повезло.
Есть в списке земляк наш, по имени Саша,
Которого манит политика наша.
Он не совершил преступленья большого-
Всего лишь подрался разок. На ток-шоу.
Смешаем теперь мы животных и драки.
Британские кошки дрались как собаки.
Министра финансов задорная кошка
С премьерским котом поругалась немножко.
Ну что? Засекаем ,как Кэмерон быстро
Отправит в отставку финансов министра?
Срифмованные новости:
1) Путинские леопарды в сочинском заповеднике никак не могут притупить к воспроизводству потомства. К ним привезут пару собратьев из Лиссабона.
2) Российский портал Forbes опубликовал список миллиардеров с криминальным прошлым.
3) На Даунинг-стрит подрались коты премьер-министра Д. Кэмерона и министра финансов Д. Осборна.
Комментарии 1
Отправит в отставку финансов министра?
думаете отправит?