Банки, стратегическое планирование и рояль “Steinway”

Однажды, мой знакомый банковский аналитик спросил меня, почему классические модели теории статистических решений, в частности, - модель выбора наилучшей стратегии в условиях неопределенности, - практически мало применяются в стратегическом планировании предприятий, банков и т.д.? В ответ я подвел его к роялю “Steinway”, поднял крышку и попросил сыграть что-нибудь. Оказалось, что музыке он не учился и никаким инструментом не владеет. Я обратил его внимание на то, что, в отличие от скрипки, у рояля звук, так сказать, “готовый”, т.е. его не нужно уметь извлекать. Просто следует нажимать на нужные клавиши в нужной последовательности. И предложил ему подобрать на слух известную мелодию. Эта задача также оказалась ему не по силам. “Вот в этом всё и дело”, - заключил я. Мало иметь под рукой самый лучший инструмент. Нужно уметь его использовать.При беглом знакомстве с указанной моделью, - например, в научно-популярном изложении Е.С.Вентцель в её книге “Исследование операций. Задачи, принципы, методология”, Москва, изд. “Наука”, 1988, - возникает ощущение, что всё просто и понятно. Вводится всего 3 понятия: “стратегия”, “состояние” (внешней среды) и “выигрыш”.“Стратегия” - это любой определенный, которые может совершить банк.Пример одной конкретной стратегии:• сократить на 20% затраты на рекламу продукта “А”;• уменьшить процентную ставку по продукту “Б” на 2%;• уменьшить зарплату сотрудников подразделения “В” на 10%;• и т.п.Определенный набор внешних факторов, которыеот банка и изменение которых непредсказуемо, назовем “состоянием” (внешней среды).Пример конкретного состояния:• Курс доллара = 30,25 руб. ;• Спрос на продукт «А» = Х;• Стоимость аренды офиса = Y;• и т.п.Назовем “выигрышем” значение некоего комплексного индикатора "самочувствия" банка, которое он (банк) будет иметь в том случае, если будет применена конкретная стратегия, и состояние внешней среды на конец периода планирования окажется таким, каким “бог послал” (что выросло, то выросло). При этом, неопределенность как раз и заключается в том, что вероятности состояний неизвестны.Собственно модель имеет форму таблицы, где строки - это стратегии, столбцы - состояния, а на пересечении строк и столбцов расположены выигрыши. Выбор наилучшей стратегии осуществляется по любому из известных алгоритмов, которые в рамках теории статистических решений почему-то традиционно называются “критериями”. Елена Сергеевна Вентцель описывает три классических критерия (по фамилиям создателей): Вальда, Сэвиджа и Гурвица.Вот, собственно и всё! Казалось бы - чего проще. Рояль есть, клавиши все на месте. Нажимай себе и нажимай. Вот только какая мелодия выйдет?Со стратегиями всё более или менее понятно. Тут всё в руках менеджмента. С состояниями уже значительно труднее. Какой набор внешних факторов учитывать? Вопрос не простой. Это уже вроде “Полонеза Огинского”. Но хуже всего с понятием “выигрыш”! Как правильно сконструировать подходящий комплексный показатель-индикатор? Это уже “Аппассионата”!У моего приятеля волосы были слабыми и безжизненными. А после того, как я помог ему применить описанную модель, его волосы стали мягкими и шелковистыми.