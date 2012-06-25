Выживут ли монолайнеры?

Тема то достаточно популярная, так что для очищения совести я все-таки покопался в архивах рунета и почитал, что до меня писали на эту тему. Статей на самом деле много, но мои мысли далеки от пресловутых проблем с недостаточным финансированием и высокими рисками. Меня больше интересует субъективный морально-психологический аспект, а с материально-денежными вопросами пусть экономисты разбираются…

Возьмем, для начала, идеальные условия (то есть то, к чему сейчас стремятся банки и рано или поздно придут):

- качество обслуживания у всех одинаково высокое (это нельзя считать недостижимым, так как по законам эволюции даже те, кто физически не может настроиться на “дружбу” с клиентами, будут вытеснены не менее умными и “полезными”, но гораздо более клиентоориентированными)

- скорость обслуживания и дистанционная доступность услуг, которые в большей степени связаны с IT-составляющей, также сравняются (в условиях свободного рынка даже те, кто не сможет разработать сам, в итоге сможет это тупо купить. При этом стремиться к бесконечному улучшению именно в скорости и доступности не получится, так как времени при всем желании не может быть меньше, чем 0 мин. 0 сек., а предел доступности услуг зависит от наличия самих услуг, которые, в свою очередь, ограничены банальными потребностями клиентов – нет смысла создавать то, что просто никому не нужно)

- стоимость услуг, конечно, никогда не будет равной у всех, но разница в стоимости будет значительно мене существенна в условиях растущих доходов населения

В итоге, на первое место выходит универсализм банка и общая доступность разного рода услуг в одном месте. И вот почему (пример): Имеется клиент, который полностью доволен обслуживанием в конкретном банке. Он пользуется сначала потреб.кредитами и кредитными картами, затем платежными картами и вкладами, потом автокредитами и ипотекой. А что если, например, ипотеки в банке нет? Клиент не сможет отказаться от своих потребностей, значит ему придется отказаться от своей привязанности к банку и пойти за ипотекой к банку-конкуренту. В соответствующем банке клиента “обрабатывают”, то есть объясняют, что нет смысла обслуживаться в нескольких банках, и предложат полный пакет тех услуг, что были в предыдущем банке, плюс то, чего там не было – ипотеку. Возвращаясь к тому, что все условия более или менее равные, клиенту объективно нет смысла отказываться, так как в новом (более универсальном) банке ему предлагают больше. А ведь рано или поздно у всех клиентов появится потребность в полном спектре банковских услуг, а значит, у универсальных банков будет постоянный поток клиентов, уходящих из менее универсальных банков (в том числе монолайнеров).

Чтобы наглядно оценить описанную цепочку логических заключений, достаточно посмотреть на более развитые сферы в РФ, чем банкинг. Например, ритейл. Куда пропали запечатленные в детской памяти потрясающие явления советского прошлого: булочные, магазины “океан” (рыбные “бутики”), молочные магазины? Все они вытеснены Метро, Ашанами, Перекрестками и тому подобными универмагами. Можно, конечно, сказать, что до сих пор существуют, например, специализированные кондитерские, однако их формат строится на том, что это разовый товар, не для повседневного использования. Либо это гораздо больше похоже на магазин подарков, где можно купить что-то красивое и индивидуальное (а зачастую, по факту, и не очень то вкусное). Но здесь клиенты хотя бы понимают, что они платят за обертку и за бренд. Как в таком формате продавать банковские продукты, а главное, как это поставить на поток (чтобы было прибыльно, иначе в чем смысл существования банка) – для меня лично загадка.

Есть еще существенный вопрос, что делать, когда клиент переходит из разряда физ.лиц в разряд юр.лиц? По мне, так решение примерно то же, что сейчас уже можно использовать для повышения своего универсализма, в частности, по оказанию услуг ипотечного кредитования – никто не мешает кредитовать через структуры АИЖК. Для клиента, при этом, не важно, кто у него прописан в качестве конечного кредитора в договоре (или кому в итоге будет продана закладная), важно где был оформлен кредит и кто его будет сопровождать. Для микрофинансирования и МСБ также существуют (и наверняка будут создаваться дополнительно) различные фонды. У банка будет только одна задача – подстроиться.

А вот универсализм в плане розница/корпор я не вижу смысла даже обсуждать. В первом случае проблема дележки клиента возникает исключительно из-за психологии конкретного человека, а во втором личность уходит (точнее должна уходить) на второй план в сравнении с расходами, доходами и прибылью организации. Понятно, что оговорка “должна уходить”, тут неспроста, но это опять же отдадим на откуп эволюции, которая рано или поздно поставит эффективных менеджеров на руководящие посты, трудоголиков-исполнителей – “на производство”, а всех остальных – на диван к телевизору…