Ученым удалось, наконец, получить ответ на вопрос, есть ли жизнь после смерти. Доктор Стюарт Хамерофф из Аризонского университета поведал о научной теории, которая доказывает существование бессмертной души и загробной жизни.Он называет людей "квантовыми компьютерами", главной программой которых является сознание. После смерти квантовые частицы, из которых состоит душа, покидают тело и отправляются в космос, навечно становясь частью Вселенной, считает Стюарт Хамерофф.Иными словами, после гибели тела человеческое сознание не умирает, а становится частью вселенского информационного поля. По словам британского физика Роджера Пенроуза, помогавшего американцу с исследованием, частички человеческой души находятся в специальных микротрубочках, расположенных в клетках головного мозга. Пенроуз и Хамерхофф утверждают, что наше сознание является результатом процессов, происходящих в этих микротрубочках."Таким образом, человеческая душа – это нечто большее, чем просто взаимодействие нейронов головного мозга. Она состоит из самой ткани Вселенной и, вероятнее всего, существует с незапамятных времен. Возможно, Сознание пребывало в космосе еще до возникновения Земли", — считает Стюарт Хамерофф.В качестве подтверждения своей теории ученые приводят впечатления людей, переживших клиническую смерть. Часто последние говорят о том, что видели яркий свет и стремительно летели по какому-то тоннелю. Исследователи считают, что в этот момент квантовая информация, содержащаяся в микротрубочках, передавалась в космос, а затем, когда врачам удавалось "воскресить" человека, стремительно возвращалась обратно.Разумеется, теория Хамероффа и Пенроуза была неоднозначно встречена ученым сообществом, однако опровергнуть их доводы пока никто не смог.