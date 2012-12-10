Об отечественных производителях

Шел я вчера, по утру, мимо свалки, и вспомнился мне призыв первого президента Российской Федерации «россиянина» Бориса Николаевича: «Поддержим, понимаешь, отечественного производителя….». И ворвался в меня вирус «ура-патриотизма». Подумал я - понял - решил поддержать. А то как-же? Свой же, он, родной – не чудо какое заморское! А как поддержать то? Зашел в магАзин. Ищу его – производителя того самого отечественного. А нет его. Как сквозь землю провалился! Кругом одни китайские товары. Чеснок – и тот китайский. Нашел, правда, в конце концов – картофель отечественный (хоть неказистый и гнилой наполовину – но свой, родной!!!) Капустка опять же своя, родной землицей вскормленная. Хоть и продают её лица той самой национальности с кунгов замызганных с номерами неместными, но зато своя – гордость то какая!!! А больше практически ничего отечественного и не найти, ну может быть, за достаточно редким исключением. Так как поддержать то производителя родного мне? Пойти хлеба подорожавшего побольше накупить? Так ведь сколько с того хлеба получит тот, кто его вырастил и собрал? Получается, что накупив хлеба поддержу я не крестьянина, а ритейлера, который потом денежки то эти выведет из страны. Тупик какой-то. Может самому съездить, напрямую у крестьянина взять? А на чем ехать то? Автомобили отечественного производства, учитывая соотношение цена/качество, поддерживать как-то совершенно не охота. Ну не могу себя заставить и все тут! Тоже отпадает.

Квасу что ль уж попить – он то точно родной, наш. Так зима –нет квасу то!!! Подумал, подумал….И «озарило» меня - лампочку решил в подъезде заменить – китайскую выкрутить, родную ввернуть….. И не нашел отечественной то лампочки . Что делать то? В прошлом году, вспомнилось, понадобился мне радиоприемник. Казалось бы – эка невидаль то, радиоприемник. На родине Попова и Френкеля, да радиоприемника не найти? Ан нет!!! Обошел практически все магазины городские и нигде, подчеркиваю, нигде не нашел приемника отечественного производства. Только китайские «поделки». Комментарии как говорится излишни.

Так что при всем желании никак не могу я помочь отечественному производителю, тем более, что и государство то пример мне подает совершенно противоположный. Само вкладывает в зарубежных производителей и экономику ихнюю, а с меня требует «поддержи, мол, отечественного производителя». Стабфонд пресловутый и тот в доллАрах и евро с фунтами держит (печется обо мне, дабы инфляция меня не доконала). Подумал я и решил – вот когда государство создаст отечественного производителя (и не нанопроизводителя, а настоящего) вот тогда я его и поддержу (и государство и производителя), а до тех пор – увольте, я как-нибудь и сам.