О третьем Риме

Как говаривали в старину» первый Рим – Рим, второй – Константинополь, Треий – Москва, а четвертому не бывать» ©. Для начала позволю себе небольшую цитату по теме: ««Рим погубила роскошь» - общеизвестная, почти пошлая фраза. Но эта пошлость - горькая правда. В Рим исправно поступали налоги из провинций. Но поступающее в виде монет золото не накапливалось, а утекало, как песок сквозь пальцы. Во-первых, его банально переплавляли в украшения. Во-вторых, огромные гонорары в сестерциях и динариях пла¬тились приезжим артистам, которые, прежде чем уехать, естественно, переводили серебро в «международную валю¬ту» - золото - и увозили желтый металл из Рима. Строились циклопические сооружения. Устраивались бесплатные зре¬лища для плебса. За золото нужно было закупать диких зве¬рей из Африки для гладиаторских игрищ. Нужно было года¬ми учить и содержать самих гладиаторов. А гладиатор, как известно, товар разовый.» ©.Если заменить в вышеприведенной цитате Рим на Москва то получится один в один. Роскошь – имеется. Налоги из провинций – тоже присутствуют (даже в бОльшем, чем хотелось провинциям объеме). Огромные гонорары в доллАрах и еврО приезжим артистам – выплачиваются с завидной регулярностью и оными артистами из страны увозится в более ангажированные места. Бесплатные зрелища для плебса – полно. Начиная от выступлений петрушек на Болотной площади и заканчивая олимпиадами и чемпионатами масштабов мировых. Циклопические сооружения за бюджетные деньги – тоже полно. Начиная от монументальных безвкусных галлюцинаций любимого лужсковского скульптора с невыговариваемой русским фамилией и завершая олимпийскими объектами, стадионами и дорогами к саммитам, построенных Равшанами и Джумшутами. Дикие звери из Африки – полно в футбольных (басктбольных, волейбольных и какие там еще бывают) клубах. Опять же за доллАры и еврО. Которые опять же будут вывезены из страны. Жалко, конечно, что в отличии от гладиаторов футболисты товар не одноразовый (хотя все еще может измениться в свете ужесточения шоу). Памятуя, как закончили свое существование Рим и Константинополь пора бы уже и москвичам задуматься о своем будущем. Пока оно еще есть у НИХ. А то не ровен час за зрелищами сими мерзкими и Депардье пляшущим и пивом дешевым, хлеб для нынешнего плебса заменившим, не заметят как варвары с «раскосыми и жадными очами» под стены Москвы подтянутся. Потом будет поздно. И никакое «мировое сообщество» не поможет вкупе с медалями олимпийскими. Даже либеральное гей-сообщество и то откажется