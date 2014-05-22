Накаркал

Видимо вершители наших судеб периодически почитывают то, что мы пишем. Когда то я похвастался, что ни разу не получал денег от АСВ. А вот ведь случилось. Подвел меня Сберкред банк. Или банк "С" - как он начал именоваться непосредственно перед кончиной. Причем надо сказать проценты были в нем не абы какие безумные, с учетом бонусов за пролонгацию он платил мне 5,5% годовых в долларах... Долго я думал, как так вложился в помойку, а потом понял почему я это сделал. Надо сказать, что по роду службы я постоянно бываю в МИ ФНС №15 по СПб - налоговой инспекции-регистраторе Петербурга. И постоянно плачу пошлины через терминалы. И сааамые дорогие, но в то же время самые удобные терминалы были как раз у Сберкреда. Иногда по несколько тысяч рублей в месяц отдавал я ему в виде комиссии... и как то подсознательно наверное закрепилось, что умеет этот банк деньги зарабатывать....