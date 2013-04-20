«Соник-Дуо», «Самые умные», «Авангард», «Бизнес»

В далёком 2001 году на московский рынок пришла компания ЗАО "Соник-Дуо", которая сделала революцию в мире сотовой связи, за 7$, тогда, правда, они назывались уже «убитыми енотами», можно было получить безлимитную связь внутри сети, и это был переворот, несмотря на крупную сумму для студента, это было феноменально, общаться столько сколько хочется и там где хочется, да и находить, куда двинулась компания, стало проще. В 2002 году в компанию пришёл Элдар Разроев, который создал множество интересных продуктов, первый продукт был О лайт, а позже Ультралайт, которым сразу же воспользовались СУ (Самые умные) и успели в месяц проговорить 56000 минут - больше, чем есть физически. Вы спросите, откуда я это знаю? В эпоху расцвета сотовой связи был форум, он, кстати, и сейчас есть, Ячейки, и там собирались такие же фанаты сотовой связи, как тут банковские. И на форуме был открыт форум Мегафорум, в котором общались абоненты сети Мегафон Москва, и там присутствовал коммерческий директор сети, но был и ещё нюанс - раз в месяц были сборы друзей сотового оператора, где собирались форумчане и представитель Мегафона. На одной из таких встреч были озвучены проблемы нового тарифа и о том, что по нему проговорили больше, чем есть физ минут в месяц. И был задан вопрос - как это сделали? Даже не понадобилось размышлять, ответ был сразу: "конференц связь". И на следующий день после встречи данная услуга была закрыта на тарифе. Это маленький момент из прошлого, таких моментов было ещё много. Времена меняются, но суть остаётся - сотовая связь вошла в наш мир и стала доступна всем, и мой интерес к ней пропал, возможно, скоро и банки станут популярными. Приятно вспомнить былое, но написать данный пост меня подвигло другое. В 2004 году представители оператора ушли с ресурса Ячейки и создали свой форум на сайте, который стал просто рекламной площадкой с жестокой модерацией. Совсем недавно Авангард промолвил о создании своего форума и от этого снижения активности на Банки.Ру. Но форум на Мегафоне Москва недавно исчез с сайта Мегафона, он пока работает, но похоже исчезнет. Отсюда для меня складывается вывод, что Авангард, как и мегафон, поставит бизнес на первое место. Надеюсь, прогноз не сбудется. Хотя, даже если это произойдёт, я останусь клиентом банка, как и являюсь клиентом Мегафон, лишь за то, что мы вместе с самого начала пользования сотовой связью, пользования банковскими услугами.