Где искать показатели банков?

Короткий ответ: показатели есть в специальных разделах сайта Банка России, но для использования этих данных придётся приложить небольшие усилия.
Длинный ответ.
Коллега Осадчий написал хорошую заметку про нормативы банков - на какие из них надо обращать внимание клиенту и при каких значениях начинать волноваться. Однако, как справедливо заметили читатели-комментаторы, из текста невозможно понять, где, собственно, брать данные по банкам. На самом деле, тут всё довольно просто. Не надо пугаться длинных и сложных названий, необычных расширений файлов и больших объёмов информации: при некотором желании и простейших навыках работы с таблицами данных вы получите возможность самостоятельно оценивать положение банков, пусть и только в самых общих чертах.
Файлы с данными по исполнению банками нормативов ЦБ лежат в разделе сайта Банка России «Информация по кредитным организациям - Формы 101, 102, 134, 135». Нас интересует форма 135 «Информация об обязательных нормативах». Новые таблицы с данными появляются каждый месяц, то есть информация довольно свежая и актуальная. Представлена она в крайне недружественном по отношению к пользователями (нам с вами) виде, но, как мы убедимся в дальнейшем, использовать данные Центробанка всё-таки можно.
Выбрав интересующий нас период (например, самые свежие данные), нажимаем кнопку «Загрузить» и получаем файл архива. Открываем или распаковываем его и видим несколько файлов в формате .dbf. Нас интересует файл, в названии которого есть цифры «135_3». Именно в этой таблице сведены все данные по нормативам ЦБ.
Файл имеет очень простую структуру, поэтому открывать его можно любой программой, поддерживающей формат dbf. У меня, например, он спокойно открылся табличным редактором из пакета OpenOffice, скорее всего, он откроется и одной из программ из пакета Microsoft Office. Однако, структура файла слишком примитивна, поэтому работать с ним в обычном табличном редакторе сложно и неудобно, лучше использовать специальные программы для работы с файлами баз данных.
Если вам надо посмотреть данные только по «своему» банку или по небольшому количеству известных вам банков, то табличного редактора будет достаточно, если же вы хотите сделать анализ по всем банкам и выяснить, какие из них находятся в «опасной зоне», придётся пользоваться более профессиональными программами. У меня установлена бесплатная программа DBFShow, но есть и другие варианты. Обратите внимание, что данные представлены в очень старой кодировке 866 (Кириллица DOS), возможно, её придётся указать при открытии файла.
Важные данные представлены в трёх первых колонках (остальные колонки могут быть вовсе пустыми, это нормально). В первой - регистрационный номер банка, во второй - название норматива, в третьей - значение этого норматива для данного банка. Для каждого банка приведены девять нормативов, но так много нам не нужно: как советует Максим Осадчий, мы смотрим три первых: Н1, Н2 и Н3 (достаточность капитала, мгновенная ликвидность и текущая ликвидность).
Как уже было сказано, в таблице нет названий банков, только их номера. Чтобы узнать, какой номер у «вашего» банка, зайдите на другую страницу на сайте ЦБ и в поисковой строке введите название. Постарайтесь не ошибиться, если с первого раза не получилось, попробуйте сокращённое или наоборот более полное название или часть названия. В появившейся табличке для вас важна колонка «рег. номер» - число в ней и есть тот номер, что вам нужен.
Возвращаетесь в форму 135_3 и ищете этот самый номер. Он встретится ровно девять раз - по числу нормативов. Дальше всё просто: смотрите первые три норматива и оцениваете, насколько они соответствуют вашим представлениям о надёжности банка. Напомню, ЦБ допустимыми значениями считает: Н1>10%, Н2>15%, Н3>50%. Если реальные значения близки к пороговым, это не очень хорошо, если намного их превышают - всё в порядке. Что означают слова «близки» и «намного» каждый решает сам, исходя из своих представлений о допустимом риске, но более-менее общепринято считать «потенциально опасными» значения Н1<11%, Н2<20%, Н3<55% (хотя с Н3 могут быть варианты, но в любом случае, чем больше, тем лучше). Естественно, если показатели банка хуже минимально допустимых, то всё очень плохо: в этом случае велика вероятность отзыва лицензии в ближайшем будущем.
Собственно, всё. Теперь вы знаете, насколько финансово устойчив «ваш» банк, хотя бы в первом приближении. Конечно, полностью полагаться на эти цифры нельзя, кроме нормативов есть ещё масса параметров, но по крайней мере, если банк сильно выбивается из общего ряда - в худшую или лучшую сторону - то это уже хорошая информация для размышления и дальнейшего анализа.
Примерно по той же схеме можно составлять списки банков, чьи нормативы находятся у пороговых значений (и наоборот - самых надёжных учреждений). Но в этом случае намного удобнее пользоваться специальными программами, позволяющими делать выборку нужных значений непосредственно в таблице и их сортировку по возрастанию или убыванию. Выше я приводил название одной из таких программ, но их много, есть из чего выбрать.
При большом желании можно посмотреть данные за несколько последних месяцев и построить табличку или даже набор графиков, показывающих динамику изменения показателей вашего банка. Если показатели, даже находящиеся в «зелёной» зоне, постоянно ухудшаются, что-то с банком не так. Если же они стабильны или улучшаются, то это в целом хороший признак. Кроме нормативов особо въедливые клиенты банков могут проверить показатели прибыли и выручки, они есть на той же странице сайта ЦБ, что и отчётность по нормативам (Форма 102 «Отчёт о прибылях и убытках»). И, как правильно заметил Максим Осадчий, стоит отслеживать новостной фон вокруг банка: не меняются ли собственники и руководство, не происходит ли неприятных событий в регионе и прочее подобное. Цифры - это только часть информации, пусть и весьма важная.
PS Если у вас есть вопросы по личным финансам, инвестициям и банковской деятельности, задавайте в комментариях. Я постараюсь на них ответить максимально подробно и понятно.
Комментарии 10
Во всяком случае, если вы не играете на большие миллионы.
Действительно, важно отслеживать новостной фон. И начинать нужно с изучения личностей владельцев банка и его руководителей. Нужно, чтобы они, как минимум не выглядели подозрительно. Например, банком владеют три гражданина Болгарии и трое россиян. С какой бы это стати трем болгарам владеть небольшим российским банком? Никто не одолжит большую сумму случайному прохожему. Но отнести эти деньги в банк к трем болгарам- это нормально...
Артем, прокомментируйте, пожалуйста, ситуацию с "Мой банк" и "Мой банк. Ипотека".
Что теперь ожидает каждый из этих банков?
Судя по количеству просмотров новостей о "Моем банке" на сайте Банки.ру, вопрос этот очень актуален для многих пользователей данного ресурса.
Заранее спасибо за ответ!
Есть и другие сайты.
Понятно, что данные на них появляются с сайта ЦБ, но удобство работы с данными, конечно, другое.
http://www.analizbankov.ru/bank.php?BankId=sberbank-rossii-1481&BankMenu=analyze
Как тогда анализировать информацию?
Кстати, 135 форму по банкам можно смотреть гораздо проще, используя такую ссылку:
http://cbr.ru/credit/fr135.asp?when=ГГГГММДД&'regn=ХХХХ
где ГГГГММДД - отчетная дата, например 20131201, а regn - номер лицензии. (после знака & нужно убрать ')