Как быть, если банк уходит из города?

Короткий ответ: ознакомиться с предложениями банка и выбрать выгодное. Ухудшения условий договора быть не должно.



Длинный ответ. Банки имеют обыкновение открывать по одному офису в «чужих» городах на пробу, а если бизнес там идёт не очень хорошо, закрывать его через какое-то время (слово «офис» в данном случае и далее используется как замена названия любого подразделения банка, работающего с клиентами, в т.ч. филиала, отделения, оперкассы и т.п.). При этом в городе остаются вкладчики банка и его заёмщики, которым приходится решать, как быть дальше. Многие пугаются, что теперь придётся ездить за деньгами в другой город, а то и в центральный офис банка (который часто находится в Москве). На самом деле, в подавляющем большинстве случаев ничего страшного не происходит.



По инструкции ЦБ, банк обязан сообщить всем клиентам данного офиса о закрытии одним из двух способов: личным письмом или объявлением в прессе и во всех офисах банка. При этом, как показывает судебная практика, сам факт размещения объявления где-либо не является доказательством того, что клиент с ним ознакомился (это важно для спорных случаев).



В сообщении должны быть отражены два момента: то, что обязательства банка и перед банком сохраняются, и номер корсчёта банка, на который будут переведены средства вкладчиков данного офиса. Собственно, тут обязательства банка по извещению клиентов и заканчиваются, он формально не должен хоть как-то «сглаживать» процесс закрытия офиса для вкладчиков и заёмщиков. Но в реальности приличные банки поступают несколько иначе, помогая клиентам пройти этот путь с наименьшими потерями.



Примерно за пару месяцев до последнего дня работы банк выпускает сообщение о предстоящем закрытии и предлагает несколько вариантов дальнейших действий для клиентов.



Вклады. Вкладчики получают выбор - закрыть вклад досрочно или оставить всё как есть. В первом случае банк выплачивает все накопившиеся проценты на момент закрытия счёта, то есть вкладчик ничего не теряет (кроме будущих доходов). Такое закрытие вклада не считается «досрочным расторжением договора по инициативе вкладчика», то есть проценты выплачиваются ровно те, что вкладчик получил бы при обычном закрытии, с поправкой на реальный срок вклада. Проще говоря, если деньги пролежали на годовом вкладе под высокий процент только полгода, то выплачены будут накопившиеся за полгода проценты - по высокой ставке, а не по пониженной, как при досрочном изъятии денег самим вкладчиком.



Но можно и оставить вклад. Тут тоже есть два варианта. Одни банки предлагают остающимся вкладчикам до закрытия офиса предоставить реквизиты, на которые будут выплачиваться проценты и куда будет переведена основная часть вклада после окончания срока его действия. Перечисление производится без комиссии и каких-либо иных потерь для вкладчика. Другие банки помимо этого варианта предлагают вкладчикам получить бесплатную банковскую карту, привязанную ко вкладу, чтобы по окончании срока вклада можно было снять деньги со всеми процентами в банкомате. Соответственно, банк указывает, в банкоматах какой сети (или какого банка) снять наличные можно без комиссии. Номера банковских счетов могут измениться, поэтому если вы получаете на них какие-то перечисления, придётся сообщить отправителям ваши новые реквизиты.



Кредиты. Обязательства заёмщиков перед банком остаются в силе, никакие условия договора не меняются, необходимо продолжать выплачивать деньги в обычном режиме. Могут измениться реквизиты банка для погашения кредита, этот момент лучше сразу уточнить. Учитывая, что офисов банка в городе больше не будет, платить в кассу больше не получится (разве что ездить ради этого в другой город). Поэтому заёмщику придётся найти другой способ:



- переводить деньги безналично со счёта в другом банке через интернет-банк, через отделение, банкомат и пр.;

- платить через системы небанковских переводов;

- платить через «чужой» банкомат наличными;

- переводить через отделение другого банка, с которым у уходящего банка будет специальный договор.



Все эти способы, кроме последнего, могут быть не бесплатными, поэтому лучше заранее узнать возможные варианты платежей, имеющиеся у вас в городе, и выбрать самый дешёвый.



Документы. Это самый сложный момент: если вам понадобится предоставить банку какие-то документы или получить их от него, придётся ехать в ближайший город присутствия банка или пользоваться услугами почты.



Что произойдёт, если вы по каким-то причинам вовремя не узнали о закрытии офиса банка в городе?. Напомню, извещение вас об этом событии - прямая обязанность банка, более того, банк должен иметь на руках доказательства, что вы получили эту информацию. Иначе, если вам придётся потратить деньги на получение своих денег с «убежавшего» в другой город депозита (например, поехать туда лично), банку придётся возместить ваши расходы. Сам он этого делать, скорее всего, не захочет, поэтому придётся решать этот вопрос в суде. Положительные примеры есть. Но имейте в виду: если банк сможет доказать, что известил вас о переезде, то всё остальное - ваши проблемы.



Всё сказанное выше относится к нормальным банкам, заботящимся о своих клиентах. Однако, некоторые кредитные учреждения не делают ничего, чтобы помочь людям, они просто извещают их, что счета будут переведены в отделение в другом городе, а дальше, мол, разбирайтесь сами: хотите - закрывайте депозит (с потерей процентов), хотите - получайте проценты и сумму вклада в другом городе. Есть пример, как вкладчик в такой ситуации сам закрыл счёт, а потом подал заявление в суд на возмещение всех потерь и выиграл. Основание для победы в суде - положение закона о защите прав потребителей, по которому условия договора не могут быть существенно ухудшены в одностороннем порядке. Заставлять же вкладчика ездить за деньгами из Магадана в Самару, как в том случае, это явное ухудшение условий.



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