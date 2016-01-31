Как не надо «играть» на падении рубля?

Короткий ответ: не надо брать кредиты на покупку техники.



Длинный ответ.



Периоды ослабления рубля вызывают у обывателей вполне разумное и обоснованное желание как-то «заработать» на резких движениях курса. Нынешней зимой распространение получил довольно сомнительный способ - получение рублёвых кредитов и покупка на эти деньги бытовой техники. Давайте рассмотрим риски, возникающие в ходе такой операции, сводящие на нет все потенциальные выгоды от неё.



Люди, покупающие ненужную им в данный момент технику в кредит, объясняют свои действия ожиданием подорожания товаров из-за ослабления рубля. Мол, даже переплатив за счёт процентов, они получат телевизор или стиральную машину дешевле, чем те будут стоить через год или два. При этом не все покупатели отчётливо понимают, что они будут делать с купленной техникой - использовать сразу, хранить до поломки работающей сейчас или продавать через некоторое время, чтобы вернуть «вложенные» деньги.



Главная проблема такого решения в том, что оно увеличивает обязательные регулярные расходы семьи и снижает объём свободных средств в распоряжении на долгое время, причём в ситуации, когда рост доходов под большим сомнением. В какой-то момент это может привести к неплатёжеспособности семьи с неприятными последствиями. Объясню этот момент более подробно.



Количество зарабатываемых семьёй денег само по себе не имеет большого значения. Важно соотношение между доходами и обязательными расходами. И, соответственно, разница между ними, то есть количество свободных денег в распоряжении. У какой семьи финансовое положение лучше - у той, что зарабатывает 100 тыс. рублей в месяц, или у той, что имеет доход в 50 тыс. рублей в месяц?



Казалось бы, у первой. Но добавим в условия вопроса, что первая семья снимает квартиру за 40 тыс. рублей, платит коммуналку и подобные расходы на 10 тыс. рублей, возвращает кредит за машину в размере 20 тыс. рублей в месяц, покупает страховки за ту же машину и бензин для неё и тратит на еду 10 тыс. рублей в месяц. В результате, эта семья может относительно свободно распоряжаться от силы 10 тыс. рублей в месяц, всё остальное достаточно жёстко расписано заранее. Любые неожиданные расходы ставят под угрозу платёжеспособность такого домохозяйства.



А вторая, как бы «бедная» семья живёт в своей квартире (с такой же коммуналкой), не имеет машины (покупает проездные за 1,5 тыс. руб. в месяц в среднем) и тратит на еду те же 10 тыс. рублей. Получается, что её «свободные деньги» - почти 30 тыс. рублей и чувствует она себя намного надёжнее, чем первая семья, хотя зарабатывает вдвое меньше. (Все цифры условные, важна суть).



В данном случае речь не о том, что кто-то в этой ситуации «умнее», «лучше» и т.п., ситуации в жизни бывают разные. Смысл только в том, что сам по себе размер дохода не имеет большого значения, ключевой фактор финансовой надёжности - свободный доход, то есть деньги, остающиеся на руках после уплаты всех обязательных платежей.



Возвращаемся к нашей ситуации. Покупка бытовой техники в кредит добавляет определённую сумму к обязательным расходам, причём на продолжительное время. Например, хороший телевизор «выведет» из семейного бюджета 10 тыс. рублей в месяц на протяжении года (включая проценты). Это может быть не очень большой суммой относительно общего дохода, но весьма существенной относительно свободных средств в распоряжении.



Да, с инфляцией «ценность» этих денег уменьшится. Но в то же время из-за той же инфляции будут расти прочие обязательные расходы семьи. Рассчитывать же, что и доход тоже будет расти с инфляцией или быстрее, в условиях кризиса слишком оптимистично. Даже если никого из работающих членов семьи не уволят, для большинства россиян сохранение дохода на стабильном номинальном уровне будет уже «за счастье».



А это значит, что объём свободных средств в распоряжении большинства семей будет сокращаться естественным образом - за счёт инфляции. Плюс в дополнение к этому некоторые «вешают» на себя обязательства по не очень нужному кредиту, «съедающие» существенную часть свободных денег. Финансовые риски такой семьи резко - в разы - вырастут, то есть даже небольшое негативное воздействие на доходную или расходную часть её бюджета приведёт к необходимости залезать в резервы (если они есть), брать новые кредиты «на жизнь» или сокращать важные расходы.



Второй негативный момент - резкое снижение ценности покупаемых товаров со временем. Их не получится использовать в качестве реального обеспечения по кредиту. Даже новый товар в упаковке теряет десятки процентов стоимости на вторичном рынке, а морально устаревший телевизор - и того больше. Поэтому, чтобы продажа ранее купленного товара имела коммерческий смысл (с учётом процентов по кредиту и разумной прибыли), новые подобные товары должны подорожать очень сильно - как минимум в два-три раза.



Впрочем, есть несколько вариантов, при которых покупка ненужных товаров в кредит имеет смысл:



- расходы по кредиту составляют незначительную часть свободных средств семьи;

- доходы семьи гарантированно растут как минимум вместе с инфляцией;

- в стране ожидается настоящий экономический крах, в результате которого аналоги купленных товаров подорожают в разы, но на них сохранится спрос;

- у вас есть возможность получить кредит на нерыночных очень выгодных условиях (с большой рассрочкой и низкой ставкой);

- вы изначально не намерены платить по кредиту, понимая и принимая все последствия.



Во всех остальных случаях это опасная и не имеющая экономического смысла операция.



PS Если у вас есть вопросы по личным финансам, инвестициям и банковской деятельности, задавайте в комментариях. Я постараюсь на них ответить максимально подробно и понятно.