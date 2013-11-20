Дайте жалобную книгу!

Если говорить о претензионной работе в сфере банковской деятельности, то она ведется во всех банках, т.к. не может не вестись по причине того, что банк оказывает услуги.
В крупных банках данной работой занимается отдельное подразделение или несколько подразделений тесно взаимосвязанных между собой. Порой это и отдельная дочерняя компания, как, например, у Сбербанка http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=61&TID=195076&MID=2352036#message2352036
(странно конечно почему Сбербанк дал название этой компании «Ладья», а не «Служба заботы о клиентах», как подписываются в НР.. если посмотреть проблему наследника, обратившегося на форуме по ссылке, то от такой «заботы» бежать хочется).
В банках некрупных, этой работой занимается, как правило, юридическая служба или вообще данный функционал возложен на сотрудников дополнительного офиса. Все зависит от объема поступающих обращений и количества клиентов, объема эмиссии банковских карт (держатели карт, это как раз большая часть «обращающихся»).
Специалисты, разрабатывающие и внедряющие проекты по претензионной работе, после успешного/не успешного внедрения начинают внедряться и внедрять свои проекты в другой компании. Я полагаю, что на сегодняшний день на нашем Российском рынке профессионалов-разрабочиков-внедрителей не много. И так как они мигрируют из одной компании в другую, можно сделать вывод о том, что претензионная работа построена в крупных банках практически одинаково.
Некрупные я не беру в расчет, т.к. не имея большого количества клиентов в специальном подразделении у них нет необходимости.
Официальные представители большинства банков присутствуют и на специализированных сайтах, как портал banki.ru, в социальных сетях, даже таких как «Одноклассники». При этом такое присутствие банков в виртуальном мире, как правило приносит в части качества претензионной работы наибольший результат для клиента, так как на него реагируют быстрее, нежели обращение направленное по другим каналам «блуждает», пока до него дойдет очередь.
Читая портал на протяжении нескольких лет, не могу не отметить, что клиенты банков становятся более образованные, внимательные, интересующимися той или иной банковской услугой, прежде чем этой услугой воспользоваться, а не наоборот, как все таки происходит в большинстве случаев.
Не так давно, в теме блога ССГ http://www.banki.ru/blog/semen_semenovich/4413.php в ходе жаркого обсуждения речь зашла о вредных советах. Было отмечено, что Интернет вредными советами пестрит.
Возвращаюсь к началу моего повествования, как бы там ни было, банки стремятся улучшать свое качество обслуживания, создавая специализированные службы, работая с клиентами в сети Интернет и пр.
Тем не менее, ищущих советы огромное количество, о чем может также свидетельствовать статистика этого портала по количеству посещений в день. Значит претензионные службы банков не так эффективны, раз клиенты и до обращения в банк и после, продолжают искать совет и помощи в сети.
Как говаривал еще Ф. Ларошфуко, «Мы ничего не раздаем с такой щедростью, как советы».
Советчиков много, не всегда советчики хорошие, не всегда ищущие советы могут внять хорошему совету. В конце концов, у нас уже давно не страна Советов))
Возникает вопрос, как построить претензионную работу так, чтобы она не была идеальной, но хотя бы приближалась к идеалу чуть большими шагами, чем на текущее время?
Подбирая название этой теме и выбрав его, у меня появился еще один порыв
Посмотрю ка я в один из ближайших вечеров фильм советского кинематографа с одноименным названием. Судя по описанию в Википедии, у них получилось приблизиться к идеалу.
Комментарии 34
Вы написали много правильного, но только в том смысле, что вы так её (эту работу) так понимаете.
Я же с первой вашей фразой «ведется во всех банках, т.к. не может не вестись» УЖЕ не соглашаюсь! Очень похоже на «этого не может быть, потому, что не может быть никогда».
Сам видел, что может. Видел, как в лучшем случае, претензии читают от случая к случаю. Часто случайные люди – кому сегодня сказали, тот и смотрит. Естественно эти случайные и работу ведут «по случаю».
Про то, что некоторые начальники не считают нужным работать с претензиями НЕ написанными на бумаге, я уже писал раньше.
Ещё встречал ну очень крутого ТОП-менеждера, который возложил эту работу на Службу экономической безопасности. Я думаю, что такой выбор был не правильный, но хоть исполнители были постоянны.
Поэтому, обратившимуся потребителю, не ответить не могут.
Все зависит от характера обращения.
Вот например, на сегодняшний день, можно зайти на сайт ЦБ, Правительства, Администрации Президента и написать там. То, что там написано, попадает офциальным запросом в банк. Порой в качестве автора написано просто, "Иван". А банк обязан ответить. Ответить письменно. Понятно, что "Ивану" он не напишет. Идентифицировать не возможно. Н "Туда", обязательно нужно.
Я о другом уровне! О том уровне, где любое обращение (по телефону, на эл.почту, в книгу жалоб,...) рассматривается на месте. Быстро и качественно. Без необходимости искать "доброго царя", которого "злые бояре" вечно в известность не ставят.
УВЫ После сегодняшних новостей о Мастер-банке "на улице" окажется их большое количество!
Вот только захотят их новые хозяева брать? Тех же специалистов претензионной работы?
Сомневаюсь!
В рекламе, например. Опять же процессинг! Про претензионщиков не говорю - не знаю. И сам никогда не жаловался (в МБ) и от других не слышал.
Хелп! Хелп!
Но редактировать по-прежнему нельзя!
Техническая помощь подоспела вовремя! Вот так бы в каждом Банке! Большом и маленьком!
Ага или так http://www.banki.ru/blog/shapovalov/4049.php
К стати из последнего -хомяк уж очень мне нравиться стал-отлично работает в VK ,да же уже и
забилзабыл про его косячную ГЛ 8800.....
к стати на счет вредных советов,тут в свое время интересовался вопросом возврата ден.средств за товар проданный в кредит -нашел таки рациональное зерно с помощью инета+здравого смысла и конечно же поддержки банка в VK (хомяка,как можно видеть в посте)
26.11.2013 в 23:54 и 23:55 пришло смс-сообщение о несанкционированном списании средств с моей карты Сбербанка, хотя в этот момент я уже лежала в постели и почти заснула.
Было совершенно две транзакции первая в пользу "Retail RUS MOSCOW BEE-LINE" на сумму 9999,00руб. и вторая в пользу "CH Debit RUS MOSCOW MOBILE" на сумму 8000,00руб. Общая сумма списания равна 17999,00руб. Обнаружив кражу, позвонила на номер+74955005550, после некоторых расспросов карту мне заблокировали и предложили обратится утром в ближайший отдел банка и полицию с заявлением о краже.
В данный момент имею только выписку о списании с чем завтра собираюсь обратится в банк и полицию.
Надеюсь моя проблема не залежится и не будет пылится где-то у кого-то на полочке.
И если уж этот банк себя уважает срочно разберется с этой проблемой.
Вероятнее всего операции в ближайшие дни спишутся с карты. В случае списания обязательно оформите письменную претензию в банке, в которой сразу попросите направить письменный ответ на Ваш почтовый адрес.
Аналогичные случаи клиентов подробно обсуждаются также здесь http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=list&FID=61
Зачастую банки сознательно не делятся с клиентами информацией о своих продуктах. Например, это касается реальной безопасности карт или об их работе либо внутренних регламентов по взаимодействию с клиентом. Или чего стоят кредитные оферты-афёры банков. В результате активным клиентам приходится искать информацию в сети о реальном положении вещей в том или ином банке. Остальные вынуждены учиться на своих ошибках или ошибках своих знакомых.
На мой взгляд, в качестве упрощения взаимодействия между клиентами и банками, было бы неплохо, создать так называемые "инструкции" по взаимодействию. Так, например, банки, представленные здесь, разместили бы "путеводители" куда идти в "случае чего" и сколько по времени занимает ожидание ответа, в зависимости от того, по какой услуге клиент пишет претензию/жалобу.
Бывают случаи, например, что огран, выдавший паспорт, допустил ошибку ( например, подал информацию, не о том, что паспорт уничтожен в связи с заменой, а что находится в розыске), или есть административная статья, да мало ли что. Может быть все что угодно, не связанное с Вашей кредитной историей. Отказы, это еще не основание полагать, что СБ банков работают плохо и все "сговорились" против Вас
Дождитесь очета из БКИ. После можно будет делать выводы.
Более того, ошибки в большинстве случаев, это ошибки банка, который отправил информацию в БКИ.
Если говорить о потребительских кредитах, то многие банки предоставлят кредиты даже при наличии незначительных просрочек. Поэтому может дело и не в кредитной истории.
Здесь на форуме о БКИ много писали, почитайте, может опыт других клиентов Вам будет полезен.
http://www.banki.ru/forum/
Действующие кредиты сейчас у Вас есть?