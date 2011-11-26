Друзья Банки.ру - тестируем сервис на себе

По инициативе Алексея Трошина подключились к проекту "Друзья банка". Не как банк, конечно, а вне конкурса. Нам ведь тоже важно собирать мнение наших посетителей. Пока Друзья Банки.ру работают в тестовом режиме, но уже позволили:
а) Получить пару интересных идей;
б) Понять, что пользоваться сервисом очень неудобно.
Поэтому начинаем тестировать сервис на себе. Уже в ближайшие недели "Друзей банков" ждет апгрейд - часть замечаний будет устранена. Заодно поймем, как им в принципе можно пользоваться. К примеру, у ВТБ 24 и Авангарда на сайте по 1000 друзей (это только те, кто отметил, что они клиенты), у Сбербанка - почти 2000, а жизни в сообществах мало. Надо что-то менять в консерватории. Попробуем понять, что.
Комментарии 11
И почините уведомления почтовые в друзьях, люди хоть заходить начнут по изменениям.
Абсолютно случайно.
Присоединилась, естественно. Но протестировать ещё не успела.
Стоит отметить, что «Друзья банков» – это такой форум именно для клиентов того или иного банка, потому возникает такой междусобойчик, неклиент там писать не может, мне кажется, это несколько сокращает возможности коммуникации. Ну и что, что что он не клиент – почему он не может быть другом того или иного банка? К тому же сервис достаточно конкретный и модерируемый самими представителями банков и в какой-то мере это расширенный вариант вопросов и ответов, там, как я писал выше, не всегда возможно и корректно обсуждать то, что можно обсуждать на форуме, потому это такой, как бы сказать, официальный форум, который уже сужает свободу выражения. И если есть альтернатива, то люди и будут сидеть пользоваться альтернативой, в данном случае – обычным форумом. Мне кажется это две основные причины того, что там неактивно кипит жизнь. И идеи не каждый день можно рождать новые.
Да и стоит заметить, что немногие банки оперативно реагируют на поданные идеи, есть и такие, которые на них не реагируют вообще, а кому хочется подавать идеи и что-то придумывать, когда это все остается без какого-либо ответа? Это просто некрасиво.