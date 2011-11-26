Вход
Поиск
ЦБ 08.03 с 13.03 ММВБ Нефть
USD 56,80 -0,19 56,61 56,87 64,79
EUR 70,53 -0,73 69,80 70,10
Рейтинг дебетовых карт

Рейтинг доходных карт банков России
Исследование Банки.ру — ноябрь, 2017
Профиль Блог Лента Активность

Друзья Банки.ру - тестируем сервис на себе

26.11.2011 10:50 11 1 617 просмотров
По инициативе Алексея Трошина подключились к проекту "Друзья банка". Не как банк, конечно, а вне конкурса. Нам ведь тоже важно собирать мнение наших посетителей. Пока Друзья Банки.ру работают в тестовом режиме, но уже позволили:

а) Получить пару интересных идей;
б) Понять, что пользоваться сервисом очень неудобно.

Поэтому начинаем тестировать сервис на себе. Уже в ближайшие недели "Друзей банков" ждет апгрейд - часть замечаний будет устранена. Заодно поймем, как им в принципе можно пользоваться. К примеру, у ВТБ 24 и Авангарда на сайте по 1000 друзей (это только те, кто отметил, что они клиенты), у Сбербанка - почти 2000, а жизни в сообществах мало. Надо что-то менять в консерватории. Попробуем понять, что.

Комментарии 11

Андрей Иванов  (Clevelus)
#
Менять надо - особенно "б" )))
И почините уведомления почтовые в друзьях, люди хоть заходить начнут по изменениям.
Алексей Трошин  (MoRRoZ)
#
О как, интересно smile:) А давно уведомления сломались?
Андрей Иванов  (Clevelus)
#
А они изначально как-то не так работают. На некоторые ветки одно время даже что-то приходило.
Алексей Трошин  (MoRRoZ)
#
Уже интереснее smile:) А как они работали? Уведомления о новостях, новых комментариях, ответах в идеях - такие сообщения? smile;)
Игорь Пустошило  (Pif)
#
Редактор, в служебном форуме Hipster совершенно замечательно разъяснил, что и как не позволяет полноценно пользоваться сервисом.
Hipster  (Hipster)
#
Присоеденюсь еще раз к высказанному ранее: даже баг с кавычками неисправлен smile:( Т.е. народ сначала оживился, а потом обратно в тему-помойку ушел, потому и жизни нет, как на Марсе smile:). А перспектива хорошая, согласен.
Алексей Трошин  (MoRRoZ)
#
Баг с кавычками не правили, т.к. скоро изменится дизайн комментариев (обсуждений). Ждите через неделю обновление внешнего вида smile:)
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
Посыпая голову пеплом... Я не видел обсуждения в служебном разделе. Алексей, боюсь, тоже. В понедельник изучим и отпишем.
Першинг  (Першинг)
#
Вчера методом тыка нашла! smile:)
Абсолютно случайно.
Присоединилась, естественно. Но протестировать ещё не успела.
e-b  (e-b)
#
Мне кажется – проблема, скажем так, в "фактуре". Приведу, как пример, ветку в форуме «Тинькофф Кредитные Системы» - там есть активность каждый день и обсуждается множество разных вопросов – от пополнения вкладов до тарифов по различным операциям. Там могут задавать вопросы, а также писать и неклиенты банка, и потенциальные клиенты и те, кому пришло предложение по почте и просто те, кто "в гости зашел". В среднем пару раз в день, после того, как ветку, наконец покинули незадачливые обнальщики, туда заходит Представитель банка и дает ответы на интересующие вопросы. Теперь обратимся к разделу «Друзья банка Тинькофф Кредитные Системы». Во-первых, там есть разделение тем «Кредитные карты», «Вклады» и т.п., в отличии от форума, где разделения тем нет. Некоторые темы в «Друзьях» живы, некоторая часть малоактивна и некоторые вообще умерли. Если бы в форуме было тоже несколько тем о банке – ТКС кредитные карты, ТКС вклады и т.п., то они тоже были бы весьма малоактивны, а когда все в одной – ветка живет. Общение в форуме оно в любом случае, более живое – модерацию там осуществляют только сотрудники сайта, а не представители банков, там можно обсуждать и некоторые темы, которые были бы неуместны в «Друзьях банка».
Стоит отметить, что «Друзья банков» – это такой форум именно для клиентов того или иного банка, потому возникает такой междусобойчик, неклиент там писать не может, мне кажется, это несколько сокращает возможности коммуникации. Ну и что, что что он не клиент – почему он не может быть другом того или иного банка? К тому же сервис достаточно конкретный и модерируемый самими представителями банков и в какой-то мере это расширенный вариант вопросов и ответов, там, как я писал выше, не всегда возможно и корректно обсуждать то, что можно обсуждать на форуме, потому это такой, как бы сказать, официальный форум, который уже сужает свободу выражения. И если есть альтернатива, то люди и будут сидеть пользоваться альтернативой, в данном случае – обычным форумом. Мне кажется это две основные причины того, что там неактивно кипит жизнь. И идеи не каждый день можно рождать новые.
Да и стоит заметить, что немногие банки оперативно реагируют на поданные идеи, есть и такие, которые на них не реагируют вообще, а кому хочется подавать идеи и что-то придумывать, когда это все остается без какого-либо ответа? Это просто некрасиво.
Андрей Иванов  (Clevelus)
#
На самом деле не нужно велосипедов изобретать. Все можно делать проще, на основе стандартного форума, добавив всего одно поле и представление.
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.

Популярные сообщения

Новости по итогам отчетности за январь 2018 г.
Нарушители нормативов ЦБ в январе (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем
4
ВРЕМЯ ОТКРЫТИЙ
Есть такой банк, Инкаробанк называется... Очень интересный банк (с) гривенник 1. Рейтингов нету. 2. На 1 сентября 2017 смена владельцев банка (1 участник-акционер,
2
Оплата ЖКУ (способы и карты)
Оптимальные системы для оплаты ЖКУ: 1)сайты поставщика услуг мсс, как правило, 4900. Может взиматься комиссия. Надо проверять. 2)сторонние сервисы при
2
Курс молодого бойца WebQUIK: настройка, лайфхаки, особенности применения
QUIK сейчас, пожалуй, наиболее распространенная программа для биржевых торгов. WebQUIK – облегченная версия этой программы, функций которой вполне достаточно
0
Рынок нефти 12 марта
Нефтяные котировки начинают неделю снижением, корректируясь после быстрого роста пятницы. В то время как российские рынки были закрыты на праздничные
0

Новые сообщения

Все сообщения