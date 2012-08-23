Дискуссия о рейтинговании банков. А судьи кто?

Сегодня в России и во всем мире остро чувствуется дефицит честности и прозрачности во всех сферах жизни. Рейтингование банков и банковских продуктов исключениями не являются. Никто не верит ни закрытым процедурам, ни мнению неназванных, но, якобы, очень компетентных экспертов. Поэтому критически важно не только как, но и кто будет оценивать.



Прежде всего надо публично огласить информацию об экспертах - ФИО, место работы и опыт професиональной деятельности. Страна должна знать своих героев. Кроме того, сама процедура оценки должна быть прозрачна: эксперт обязан защищать свое мнение, публично отвечая на вопросы во время пресс-конференции, посвященной оглашению результатов.



Очень важным условием является отсутствие заинтересованности эксперта в результатах исследования. Вспоминается такой анекдотичный случай. Я, будучи председателем Совета директоров банка, относительно недавно получил предложение поучаствовать в качестве эксперта по системам удалённого доступа. Очень сильно удивился. Так как отказался, мотивы столь странного предложения - привлечь заинтересованное лицо - мне до сих пор остались неизвестны.



Итак - заинтересованные лица к экспертизе не допускаются. И это в нашем случае не только банковские работники. Любые иные заинтересованные граждане также не могут привлекаться.



Результаты рейтингования достаточно чувствительны к уровню компетентности и честности экспертов. Поэтому надо построить формальную процедуру, которая сведёт к минимуму опасность неадекватного выбора экспертов.



Думаю, для минимизации этого риска можно привлечь специалистов из крупнейших профильных компаний. В этом случае на кону будет уже стоять репутация не отдельного специалиста, а наиболее успешной на рынке фирмы. Согласитесь, что это разновеликие величины.



В нашем случае мы обсуждаем рейтинг интернет-банков. Причем оцениваются отдельные потребительские характеристики: юзабилити интерфейса, безопасность, функционал и др. Я бы не стал привлекать универсальных экспертов. Целесообразнее подбирать профессионалов под конкретный критерий.



Если речь идет о безопасности, то имеет смысл пригласить профильных экспертов из ФСБ и крупнейших компаний в области информационной безопасности. Если анализируется юзабилити, то есть известные фирмы, которые заинтересованы в публичной раскрутке своих специалистов. Функционал могут оценить ведущие аудиторские и бухгалтерские фирмы. И так по каждому критерию.



Полезна была бы и пара народных экспертов, отобранных по конкурсу. Победители будут непосредственно участвовать в работе, имея все права членов совета. Плюс обязанность информировать публику о тайнах экспертной кухни и высказывать своё мнение об объективности судей, а также делиться впечатлениями о качестве рейтингуемых интернет-банков.



Кто бы мог организовать такой рейтинг? Без сомнения только очень уважаемое информационное агентство, которое смогло бы привлечь действительно авторитетных экспертов. Тогда под рейтингом стояла бы не одна подпись, а целый ряд значимых фамилий и известных рынку компаний. Кроме того, организатор должен иметь достаточно ресурсов для информационной раскрутки этого конкурса.



Особо отмечу, что предлагаемый здесь подход универсален. И неважно что мы оцениваем – интернет-банки, политические программы или автомобили.



Следующие статьи будут посвящены принципам и количественным методам оценки интернет-банков.