Дискуссия о рейтинговании банков. А судьи кто?

Сегодня в России и во всем мире остро чувствуется дефицит честности и прозрачности во всех сферах жизни. Рейтингование банков и банковских продуктов исключениями не являются. Никто не верит ни закрытым процедурам, ни мнению неназванных, но, якобы, очень компетентных экспертов. Поэтому критически важно не только как, но и кто будет оценивать.
Прежде всего надо публично огласить информацию об экспертах - ФИО, место работы и опыт професиональной деятельности. Страна должна знать своих героев. Кроме того, сама процедура оценки должна быть прозрачна: эксперт обязан защищать свое мнение, публично отвечая на вопросы во время пресс-конференции, посвященной оглашению результатов.
Очень важным условием является отсутствие заинтересованности эксперта в результатах исследования. Вспоминается такой анекдотичный случай. Я, будучи председателем Совета директоров банка, относительно недавно получил предложение поучаствовать в качестве эксперта по системам удалённого доступа. Очень сильно удивился. Так как отказался, мотивы столь странного предложения - привлечь заинтересованное лицо - мне до сих пор остались неизвестны.
Итак - заинтересованные лица к экспертизе не допускаются. И это в нашем случае не только банковские работники. Любые иные заинтересованные граждане также не могут привлекаться.
Результаты рейтингования достаточно чувствительны к уровню компетентности и честности экспертов. Поэтому надо построить формальную процедуру, которая сведёт к минимуму опасность неадекватного выбора экспертов.
Думаю, для минимизации этого риска можно привлечь специалистов из крупнейших профильных компаний. В этом случае на кону будет уже стоять репутация не отдельного специалиста, а наиболее успешной на рынке фирмы. Согласитесь, что это разновеликие величины.
В нашем случае мы обсуждаем рейтинг интернет-банков. Причем оцениваются отдельные потребительские характеристики: юзабилити интерфейса, безопасность, функционал и др. Я бы не стал привлекать универсальных экспертов. Целесообразнее подбирать профессионалов под конкретный критерий.
Если речь идет о безопасности, то имеет смысл пригласить профильных экспертов из ФСБ и крупнейших компаний в области информационной безопасности. Если анализируется юзабилити, то есть известные фирмы, которые заинтересованы в публичной раскрутке своих специалистов. Функционал могут оценить ведущие аудиторские и бухгалтерские фирмы. И так по каждому критерию.
Полезна была бы и пара народных экспертов, отобранных по конкурсу. Победители будут непосредственно участвовать в работе, имея все права членов совета. Плюс обязанность информировать публику о тайнах экспертной кухни и высказывать своё мнение об объективности судей, а также делиться впечатлениями о качестве рейтингуемых интернет-банков.
Кто бы мог организовать такой рейтинг? Без сомнения только очень уважаемое информационное агентство, которое смогло бы привлечь действительно авторитетных экспертов. Тогда под рейтингом стояла бы не одна подпись, а целый ряд значимых фамилий и известных рынку компаний. Кроме того, организатор должен иметь достаточно ресурсов для информационной раскрутки этого конкурса.
Особо отмечу, что предлагаемый здесь подход универсален. И неважно что мы оцениваем – интернет-банки, политические программы или автомобили.
Следующие статьи будут посвящены принципам и количественным методам оценки интернет-банков.
Комментарии 7
Раз тема дискуссии научная, то интересно было узнать были ли какие-то научные работы именно в области методик определения рейтинга банков, интернет банков и других систем?
Спасибо за вопрос. Я мог бы высказать свое мнение по этому поводу.
Но у нас на форуме присутствуют сотрудники рейтинговых агентств. Они априори более информированы - это их профессия. Им, как говорится, и карты в руки. Пусть выскажутся. Полагаю это будет профессиональная и содержательная дискуссия.
Ждем!
Грубо говоря, сейчас кто эксперты?
С другой стороны если были бы известны правила, то все банки старались бы к ним стремиться...
То есть выходит, что собственно правила оценки и их разработка - является одной из важных задач... Т.е. это будет по сути тот функционал, который хотели бы видеть пользователи в идеале, а затем уже оценка на сколько тот или иной банк ей соответсвует
Полагая, что это может быть стартовой площадкой для дискуссии о честном и прозрачном рейтинговании. Конечно, никоим образом не претендуя на истину в последней инстанции. Но всякое изменение предложенного подхода нужно будет надлежащим образом аргументировать.