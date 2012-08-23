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Дискуссия о рейтинговании банков. А судьи кто?

23.08.2012 10:34 7 2 575 просмотров
Сегодня в России и во всем мире остро чувствуется дефицит честности и прозрачности во всех сферах жизни. Рейтингование банков и банковских продуктов исключениями не являются. Никто не верит ни закрытым процедурам, ни мнению неназванных, но, якобы, очень компетентных экспертов. Поэтому критически важно не только как, но и кто будет оценивать.

Прежде всего надо публично огласить информацию об экспертах - ФИО, место работы и опыт професиональной деятельности. Страна должна знать своих героев. Кроме того, сама процедура оценки должна быть прозрачна: эксперт обязан защищать свое мнение, публично отвечая на вопросы во время пресс-конференции, посвященной оглашению результатов.

Очень важным условием является отсутствие заинтересованности эксперта в результатах исследования. Вспоминается такой анекдотичный случай. Я, будучи председателем Совета директоров банка, относительно недавно получил предложение поучаствовать в качестве эксперта по системам удалённого доступа. Очень сильно удивился. Так как отказался, мотивы столь странного предложения - привлечь заинтересованное лицо - мне до сих пор остались неизвестны.

Итак - заинтересованные лица к экспертизе не допускаются. И это в нашем случае не только банковские работники. Любые иные заинтересованные граждане также не могут привлекаться.

Результаты рейтингования достаточно чувствительны к уровню компетентности и честности экспертов. Поэтому надо построить формальную процедуру, которая сведёт к минимуму опасность неадекватного выбора экспертов.

Думаю, для минимизации этого риска можно привлечь специалистов из крупнейших профильных компаний. В этом случае на кону будет уже стоять репутация не отдельного специалиста, а наиболее успешной на рынке фирмы. Согласитесь, что это разновеликие величины.

В нашем случае мы обсуждаем рейтинг интернет-банков. Причем оцениваются отдельные потребительские характеристики: юзабилити интерфейса, безопасность, функционал и др. Я бы не стал привлекать универсальных экспертов. Целесообразнее подбирать профессионалов под конкретный критерий.

Если речь идет о безопасности, то имеет смысл пригласить профильных экспертов из ФСБ и крупнейших компаний в области информационной безопасности. Если анализируется юзабилити, то есть известные фирмы, которые заинтересованы в публичной раскрутке своих специалистов. Функционал могут оценить ведущие аудиторские и бухгалтерские фирмы. И так по каждому критерию.

Полезна была бы и пара народных экспертов, отобранных по конкурсу. Победители будут непосредственно участвовать в работе, имея все права членов совета. Плюс обязанность информировать публику о тайнах экспертной кухни и высказывать своё мнение об объективности судей, а также делиться впечатлениями о качестве рейтингуемых интернет-банков.

Кто бы мог организовать такой рейтинг? Без сомнения только очень уважаемое информационное агентство, которое смогло бы привлечь действительно авторитетных экспертов. Тогда под рейтингом стояла бы не одна подпись, а целый ряд значимых фамилий и известных рынку компаний. Кроме того, организатор должен иметь достаточно ресурсов для информационной раскрутки этого конкурса.

Особо отмечу, что предлагаемый здесь подход универсален. И неважно что мы оцениваем – интернет-банки, политические программы или автомобили.

Следующие статьи будут посвящены принципам и количественным методам оценки интернет-банков.

Комментарии 7

AlexeyBB AlexeyBB  (AlexeyBB)
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Владимир Николаевич!
Раз тема дискуссии научная, то интересно было узнать были ли какие-то научные работы именно в области методик определения рейтинга банков, интернет банков и других систем?
Игорь Пехтерев  (Pine)
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Возможно не актуально для чисто банковской сферы, но вот для многих других отраслей (и соответственно самых различных объектов исследования) помимо уважаемых информационных агенств, рейтингование по данной методике могут проводить СРО, ТПП и другие организации такого рода, причем на разных уровнях (федеральных, региональных,областных,городских и т.д.) - т.е. по факту фактического территориального охвата данной организации.
Владимир Фролов  (frolov.inbank)
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Уважаемый Алексей!
Спасибо за вопрос. Я мог бы высказать свое мнение по этому поводу.
Но у нас на форуме присутствуют сотрудники рейтинговых агентств. Они априори более информированы - это их профессия. Им, как говорится, и карты в руки. Пусть выскажутся. Полагаю это будет профессиональная и содержательная дискуссия.
Ждем!
Михаил Павличенко  (Mixerr)
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Вот рейтингов много можно найти и разных, а нельзя ли из этих рейтингов найти экспертов и спросить их, какие требования к экспертам важны а какие не очень, на их взгляд?
Грубо говоря, сейчас кто эксперты?
Игорь Пехтерев  (Pine)
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Имхо типично: методики - коммерческая тайна, эксперты - коммерческая тайна, прохождение средств от участников к агентству - коммерческая тайна. Вот и результаты. Предсказуемые. Хотя иногда они воспринимаются ну как откровенная хохма!
AlexeyBB AlexeyBB  (AlexeyBB)
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Интересно тогда получается как можно к чему то готовится и совершенствоваться в этом плане, если никто не знает какие критерии оценки будут. Это все-равно что в олимпиаде участвовать в которой нет никаких правил...
С другой стороны если были бы известны правила, то все банки старались бы к ним стремиться...

То есть выходит, что собственно правила оценки и их разработка - является одной из важных задач... Т.е. это будет по сути тот функционал, который хотели бы видеть пользователи в идеале, а затем уже оценка на сколько тот или иной банк ей соответсвует
Владимир Фролов  (frolov.inbank)
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Я и ставлю перед собой задачу сформулировать критерии оценки интернет-банков и предложить методы их количественной оценки.
Полагая, что это может быть стартовой площадкой для дискуссии о честном и прозрачном рейтинговании. Конечно, никоим образом не претендуя на истину в последней инстанции. Но всякое изменение предложенного подхода нужно будет надлежащим образом аргументировать.
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