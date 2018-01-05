Письманеписьма))

ПИСЬМОК SUPER-уЗдравствуйте,Всегда с интересом читаю Ваши посты, помню их еще с Банки. ру. И уход Ваш оттуда помню из-за присущего Вам обостренного чувства справедливости)Последнее время, правда, Ваш постинг - а точнее, Ваши выводы на основе тех данных, которыми Вы располагаете (оперируете) у меня и большей части моих знакомых вызывают недоумение... и вопросы, если честно.Вот смотрите сами:1. Вы всегда утверждали в своих сообщениях, что нефть будет дешеветь (Ваши утверждения не были голословными, как это часто встречается: Вы подкрепляли их статистикой ЕИА на недельках и помесячно... скрупулёзно подсчитывая произведенные, проданные, купленные бочки жижи). Мы же видим, что мировой рынок нефти живёт поОн (рынок)не подчиняется той логике (а логика в Ваших постах безусловно есть), которая прослеживается в постинге. Иными словами, нефть не только не думает дешеветь, а наоборот дорожает и вообще, чувствует себя довольно уверенно. Вы же, вместо того, чтобы признать (ошибку икакие-то иные факторы ценообразования) упорно считаете вместе с известной секретаршей пресловутые бочки. Мы не понимаем, какой в этом смысл!2. Вы утверждали весь этот год, что рублю уготована, мягко выражаясь,а доллар и евро рулят при любом раскладе. Многие Вам верили, т.к.Вы неоднократно предупреждали людей о готовящейся в 2014 году серьезной девальвации нашей валюты, чем очень помогли. Надо отдать Вам должное: Вы были правы тогда)) Но я вижу, что:во-первых, вклад в рублях в среднестатистическом российском банке обогнал по доходности "сиденье в баксе" в уходящем году. Вклад в рублях, открытый вовремя и под высокую ставку обогнал "сиденье в баксе"во-вторых, я не вижу никаких в обозримом временном промежутке, равным следующему году существенных рисков, могущих ослабить рубль даже на величину ставки по вкладу (пусть это будет 8,5%). Есть мнение (к нему, правда, можно по разному относиться), что рубль даже немного укрепится (в пределах 4%).в-третьих, как я понял, Вы предпочитаете для накоплений доллар, а не евро. Я согласен с тем, что доллар гораздо более привычная валюта для россиянина, в отличие от евро. По ряду причин, но не будем о них сейчас. Но я беру курс ЦБ:на 30.12.2016 доллар 60,27 евро 63,02на 30.12.2017 доллар 57,60 евро 68,87Как видим, если уж и хранить в валюте, то надо было выбирать евро.3. О Вашем списке банков! В определенных кругах и с подачи одной известнойсписок имеет собственное название:Ссылки на него беспощадно удаляются модераторами Банки. ру, ага. При этом, складывается мнение, что Вы включаете в него банки в произвольном порядке, из тех,Почему-то именно такое мнение сложилось у меня(( Включаете, как говорится "с запасом" - а потом, при отзыве, сакраментальное: "А Я ГОВОРИЛ"! Недобанки в Вашем списке "варятся в собственном соку" годами. А вот, скажем, пресловутый Арксбанк Вы туда не включили (на минуточку, более 36 миллиардов рублей вкладчиков московского региона оказались за балансом со всеми вытекающими). Почему Аркс то не включили, а?Или вот МОБ возьмём. Вы всерьез считаете, что в ближайшей перспективе (до полугода) там будет отзыв?? Возможно, Вы считаете, что отзыв произойдет "года через полтора-два или иными словами - сам не знаю когда"). Но это, несерьёзно, на мой взгляд,, уж извините))Иными словами, плохо, когда какой-то банк находится в списке неопределенно долгий период! Понимаю, что выбытие банка из списка от Вас никоим образом не зависит - но всё же...В общем, важный, но весьма неоднозначный у Вас списокбанков.4. Ваши посты про "зеленую энергетику", развитие альтернативных источников энергии по всему миру, электромобили и т.д. Очень интересно)) читаю с удовольствием!С уважением, гривенник"Спасибо за мнение.1. По рублю и нефти время показало что как минимум с ним(временем)я ошибся. Совершенно не ожидал того, что произошло в этом году.Объяснений этого пока не нахожу.По поводу евры тоже жизнь показала то что показала.Я этого тоже не понимаю. Всегда рост процентной ставкиприводит к росту валюты(поддержке ее). В США ставкурегулярно поднимали в этом году (на 0.75%), а в Европене поднимали. В США начали изымать ранее напечатанныедоллары из оборота( в 4 квартале 2017 года по 10 млрддолларов в месяц, в 1 квартале будут уже по 20 млрд),а в Европе продолжают печатать евро.Так же я не понимаю почему инвесторы стремятсяпобыстрее продать короткие облигации(квартал-год-три)и купить длинные(10-30 лет), что приводит к росту доходностипо коротким облигациям и к падению доходности по длинным.Если действовать логически - должно быть наоборот.Надо продать длинные облигации, купить короткие,подождать пока ставка поднимется и уже тогда покупатьдлинные облигации. Благо то что ставка подниметсяутверждает тот кто этой ставкой управляет - ФРС.Даже говорит о том что в 2018 году еще на 0.75%.2. По поводу банков.Если взять первые два банка в списке.Это молдавская схема. Они последние остались.До этого там был Темп, но он весной закончил свой путь.Не могу я их оттуда выкинуть. Далее идет МИнБ.Он у меня в списке дольше всех, еще со временблога на банках. Там по всей видимости работаетчеченская крыша. Но не поместить банк в списокя не могу. Он например один из лидеров поначисленным процентам, а это один из вернейшихпризнаков на вылет. Активы у него проблемные.Ликвидности практически нет.Следом за ним идет БТФ. Он по идее и не должен бытьв списке, т.к. собрал депозитов менее, чем на 3 млрд руб,но когда я его помещал в список, было больше 3 млрд.Там по всей видимости ЦБ взял ситуацию под контрольи ограничил банку деятельность в области привлечениясредств населения.Вообще из тех банков что присутствовали в спискев 2016 году осталось 9 из 34. С 10 по 34 строчкузанимают те кто добавлен в этом году.Я искренне не понимаю почему банк Солидарностьпотерял лицензию в декабре, а не например год назад.Там уже тогда все было готово к этому.По поводу банков добавленных в текущем году.Я увидел логику действия у ЦБ по поводу связокхороший банк-санируемый банк. Они отправляютсяодин за одним в ФКБС. И это происходит очень часто.Открытие, Бин, Промсвязьбанк. Все имели проблемныеактивы и некоторую проблему с ликвидностью.У связки СМП-МосОблБанк на мой взгляд ситуация аналогичная.Проблема с ликвидностью(если считать их как единый банк).И очень плохие активы скинутые на Мособлбанк.Причем это не старые активы, а те которые он набралпосле начала санации(после мая 2014).Я его добавил. Возможно политика(друзья Путина)уберегут банк еще пару лет. Может так случиться,но закладываться на политику сложно. Сегодня таку него в голове, а завтра по другому.Сегодня он катается в майке с надписью Югра,а завтра у нее отзывают лицензию.Есть некоторый набор критериев при соответствиикоторым я добавляю банк в список.Например если много начисленных процентов(более 5% активов)и нет какого-то серьезного аргумента для того чтобыне добавлять.Или если прозвенел звонок.Или если у банка более 8% активов - касса+банкоматы.Такому критерию например в декабре прошлого годасоответствовали 13 банков(про 3 было понятно сразучто их можно не помещать в список) 7 из них выбыли,3 остались. Надо ли было помещать оставшиеся 3?(Ланту, Приморье, Фору?) Фору не добавлял,потому что видел что ей дают время, сейчас добавил.Ланта и Приморье может показаться просто так в списке были.Но с той же вероятностью могли вместо них остатьсяКрыловский или Енисей с ВВБ.К сожалению не получается все банки заранее предсказать.Я давал статистику. По этому году(в прошлом было хуже),соотношение 15 из 20.15 предсказал - 5 нет.Список допустим в среднем состоял из 35 банков,соответственно процент банков из спискапопавших в историю около 43%.Вне списка находилось около 170 банков - там процент 3%.До сих пор не могу понять например каким образомпропустил Торговый городской банк в этом году.Вроде по моей методике его было необходимодобавлять в список, а я не добавил. Проглядел."От себя добавлю: считаю Александра Супера грамотным аналитиком, отзывчивым и дружелюбным человеком, умеющим признавать свои ошибки. Такое в среде аналитиков (да и вообще всех людей) встречается крайне редко и достойно уважения! Жаль, что он находитсяОтсюда - ошибки в прогнозах.