Валютный обзор на 19.12 от компании EXNESS

USDJPY: рост на фоне сохранения Банком Японии ключевой процентной ставки в диапазоне 0-0,1%

Покупать при пробое уровня 119,54 с целью 121,85. Стоп-лосс = 119,00.

Причина торговой стратегии

Сегодня состоялось заседание по монетарной политике Банка Японии, на котором регулятор сохранил ключевую процентную ставку в стране в диапазоне 0-0,1% и темпы роста денежной базы на уровне 80 триллионов йен ежегодно. Банк Японии продолжит проведение мягкой денежно-кредитной политики в стране до тех пор, пока инфляция в Японии не закрепится вблизи уровня 2% годовых.



USDCHF: рост на фоне введения отрицательных процентных ставок в Швейцарии

Покупать при пробое уровня 0,9850 с целью 0,9976. Стоп-лосс = 0,9800.

Причина торговой стратегии

Вчера Центральный банк Швейцарии ввел ставку по депозитам до востребования в размере минус 0,25% годовых. Швейцарский национальный банк расширил целевой диапазон для 3-месячной ставки LIBOR до минус 0,75%-0,25% с 0-0,25% годовых. Национальный регулятор ожидает снижения спроса на швейцарские ценные бумаги и ослабления курса национальной валюты. Вероятно, данная мера позволит Центробанку удержать уровень 1,2000 в паре EURCHF и активизировать рост швейцарского экспорта.



EURUSD: консолидация выше уровня поддержки 1,2248

Продавать при пробое уровня 1,2248 с целью 1,2067. Стоп-лосс = 1,2300.

Причина торговой стратегии

После введения отрицательных процентных ставок в Швейцарии доллар США заметно укрепился не только к франку, но и к евро. Полагаем, удешевление стоимости европейской валюты поспособствует росту спроса на европейские товары на международных рынках в среднесрочной перспективе.

USDCAD: консолидация перед публикацией макроэкономической статистики из Канады

Продавать при пробое уровня 1,1560 с целью 1,1500. Стоп-лосс = 1,1610.

Причина торговой стратегии

Сегодня в 13.30 GMT будут опубликован индекс потребительских цен и объем розничных продаж в Канаде. Ожидаемое снижение данных показателей может оказать давление на луни. Между тем, стабилизация цен на нефть марки WTI в районе 55 долларов оказывает ощутимую поддержку товарно-сырьевым валютам.



EURJPY: рост после публикации индекса потребительского доверия в Германии от Gfk

Покупать при пробое уровня 146,80 с целью 148,20. Стоп-лосс = 146,00.

Причина торговой стратегии

Индекс потребительского доверия в Германии от Gfk, рассчитываемый на январь 2015 года, вырос с 8,7 п. до 9,0 п. Данные сигнализируют о росте потребительских расходов в крупнейшей европейской экономике. Полагаем, новость окажет поддержку евровым кросс-курсам.



GBPUSD: консолидация под уровнем сопротивления 1,5676

Покупать при пробое уровня 1,5676 с целью 1,5755. Стоп-лосс = 1,5610.

Причина торговой стратегии

Ноябрьский рост розничных продаж в Великобритании составил 6,5% при прогнозе 4,5% годовых. Данные, оказавшиеся заметно лучше прогноза, оказали существенную поддержку фунту. В краткосрочной перспективе фунт, вероятно, протестирует уровень 1,5755.