Сегодня доллар попробует вырасти до 50 рублей

Для нормального прохождения налогового периода в РФ сегодня Банк России на аукционе рублевого РЕПО предложит банкам 2,17 трлн рублей по ставке 12,5% годовых. На прошлой неделе объем предоставляемой рублевой ликвидности был меньше и составил 1,62 трлн рублей. Полагаем, действия регулятора ограничат существенный рост ставок межбанковского кредитования в РФ и окажут некоторое давление на рубль.

В течение дня стоит обратить внимание на публикацию индекса настроений в деловых кругах еврозоны ZEW и на статистику по строительному сектору США. Снижение пары EUR/USD и цен на нефть, вероятно, ослабят российскую валюту до 50 рублей за доллар США.

Рублевая стоимость барреля нефти, равная 3213 рублям (при долларе США в 49,16 руб. и стоимости барреля в 65,36 долл.), устраивает бюджет РФ, которому необходима стоимость барреля в 3075 рублей (61,5 руб. за доллар и 50 долл. за баррель нефти). Увеличение объема ежедневных интервенций ЦБ РФ выше 200 млн долларов в день возможно при укреплении российской валюты до 45 рублей за доллар США.