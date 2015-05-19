Валютный обзор на 19.05 от компании EXNESS

AUDUSD: под давлением после публикации протоколов заседания РБА

Продавать при пробое уровня 0,7955 с целью 0,7873. Стоп-лосс = 0,8010.

Причина торговой стратегии

В протоколах заседания РБА отмечалась необходимость снижения ставки в мае на фоне сдержанного экономического роста и инфляции в стране. У РБА есть пространство для принятия дальнейших действий в случае необходимости. Дальнейшее снижение курса австралийского доллара вероятно и необходимо.

NZDUSD: консолидация под уровнем сопротивления 0,7443

Покупать при пробое уровня 0,7443 с целью 0,7543. Стоп-лосс = 0,7390.

Причина торговой стратегии

Отпускные цены производителей в Новой Зеландии в 1 кв. 2015 снизились на 0,9%(кв/кв) по сравнению с 4-м кв. 2014 года. Низкое инфляционное давление в отчетном периоде было связано с резким снижением цен на нефть. Между тем, исследование РБНЗ за 2-й квартал 2015 года показало, что инфляционные ожидания на 12 месяцев вперед составили 1,32% против 1,11% по результатам предыдущего исследования.

EURUSD: консолидация около уровня поддержки 1,1275

Продавать при пробое уровня 1,1275 с целью 1,1131. Стоп-лосс = 1,1325.

Причина торговой стратегии

Неопределенность в отношении реструктуризации греческих долгов заставляет инвесторов распродавать единую европейскую валюту. Сегодня стоит обратить внимание на индекс настроений в деловых кругах еврозоны от ZEW и на данные по торговому балансу еврозоны.

Пара EURJPY приближается к уровню 133,85

Покупать при отбое от уровня 133,85 с целью 136,67. Стоп-лосс = 133,00.

Причина торговой стратегии

Снижение евро в паре с долларом США оказывает давление на евровые кросс-курсы. В ближайшие дни может быть заключено соглашение между греческим правительством и кредиторами. Если Греция получит финансовую поддержку, спрос на евровые кросс-курсы вырастет. Вблизи уровня 133,85 стоит рассмотреть открытие длинных позиций по паре EUR/JPY.

GBPUSD: под давлением перед публикацией инфляционной статистики по Великобритании

Продавать при пробое уровня 1,5620 с целью 1,5495. Стоп-лосс = 1,5690.

Причина торговой стратегии

Коррекционный рост доллара США к валютам стран ЕС набирает обороты. Инвесторы покупают мировую резервную валюту, так как закладывают ненулевую вероятность возможного выхода Греции из еврозоны. Сегодня давление на фунт могут оказать инфляционные показатели по Великобритании. В апреле ожидается сохранение годовых темпов роста индекса потребительских цен на нулевом уровне.

USDJPY: рост перед публикацией данных по строительному сектору США

Покупать при пробое уровня 120,03 с целью 120,50. Стоп-лосс = 119,60.

Причина торговой стратегии

Сегодня в 12.30 GMT будет опубликована статистика по выданным разрешениям на строительство нового дома и закладкам новых домов в США. Ожидаемый в апреле рост показателей на 2,2%(м/м) и на 9,9%(м/м) соответственно, может оказать поддержку мировой резервной валюте.