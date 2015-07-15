В краткосрочной перспективе пара USD/JPY может протестировать уровень 124,35

Компания Exness сообщает, что сегодня Банк Японии понизил прогноз по темпам экономического роста и инфляции на 2015 год, однако он сохранил без изменений ключевую политику увеличения денежной массы на 80 трлн йен в год. Новость нейтральна для йены. В то же время стабилизация ситуации на китайском фондовом рынке, соглашения по иранской ядерной программе и долговой проблеме Греции способствуют росту числа сделок carry trade с использованием йены и оказывают на нее давление на международном валютном рынке.

По мнению главы Банка Японии Куроды, развитие экономической ситуации в Китае может оказать на Японию большее влияние, чем греческие проблемы. Это действительно так. Годовой товарооборот между второй и третьей по величине ВВП экономиками мира можно оценить примерно в 0,3 трлн долл. Ожидаемое продолжение роста на уровне 7% годовых китайского ВВП во втором полугодии 2015 года, безусловно, окажет положительный мультиплицирующий эффект на макроэкономические показатели основных торговых партнеров Китая.

В отношении ключевой валютной пары USD/JPY мы придерживаемся сценария ее умеренного роста к уровням 124,35 и 125,85, обращая внимание на увеличение за последний месяц спреда доходности на 9 базисных пунктов между 10-и летними государственными облигациями США и Японии.

Сегодня поддержку мировой резервной валюте может оказать выступление главы ФРС Дж.Йеллен. Любые намеки на сроки ужесточения процентной политики в США способны спровоцировать резкий рост волатильности на мировых финансовых рынках.