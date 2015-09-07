В сентябре ЦБ РФ, вероятно, сохранит ключевую процентную ставку без изменений

В минувшую пятницу Росстат опубликовал окончательные данные по августовской инфляции в РФ. Ее ускорение в прошлом месяце с 15,6% до 15,8% годовых связано с ростом цен на импортные товары, которые на 40% формируют потребительскую корзину россиян, и обусловлено ослаблением рубля. По нашим оценкам, к концу года она снизится до 11-12%. Основными предпосылками к ее снижению являются сокращение совокупного спроса в российской экономике, проводимая программа импортозамещения в продовольственном секторе и низкие темпы роста денежной массы – M2 в РФ, которые к концу июля достигли уровня 7% годовых. В перспективе 12 месяцев мы допускаем снижение инфляции в РФ как раз до уровня 7%.

11 сентября ЦБ РФ, вероятно, сохранит ключевую процентную ставку без изменений на уровне 11% годовых, учитывая, что с момента последнего ее изменения месячные темпы роста ВВП РФ, которые считает МЭР РФ, вероятно, продолжили рост, а годовая инфляция в РФ выросла. В ближайшие 4 дня мы можем поменять оценку в отношении решения ЦБ РФ по ставке, если курс рубля изменится более чем на 5%, а цены на нефть - более чем на 10% от уровней закрытия пятницы.