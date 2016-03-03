Сегодня доллар может снизиться до 72,5 рублей

Сегодня российская валюта может укрепиться до 72,5 рублей за доллар на фоне роста цен на нефть марки BRENT до 37 долл. за баррель. Поддержку им оказывают данные о сокращении в феврале добычи нефти в странах ОПЕК, РФ, США, стимулирующие меры со стороны Народного банка Китая, действующие программы количественного смягчения в Японии и еврозоне. Сейчас ходят разговоры о том, что крупным Центробанкам стоит подумать не о покупке облигаций развитых стран с очень низкой доходностью, а золота (что уже происходит) и фьючерсов на нефть. Мировой объем долга, находящегося в отрицательной зоне доходности, сейчас составляет порядка 7 трлн долл.



Российская макроэкономическая статистика продолжает улучшаться. По оценкам МЭР РФ, в январе произошло замедление годовых темпов падения ВВП РФ с 3,5% до 2,5%. Инфляция, выступающая в качестве опережающего индикатора будущей деловой активности в РФ, также замедляется. Согласно предварительной оценке Росстата, к 29 февраля годовая инфляция в РФ замедлилась до 8,2%. В связи с этим, не вызывает удивления вчерашнее успешное размещение Минфином ОФЗ на сумму в 35 млрд рублей. Однако 18 марта возможное снижение ЦБ РФ ключевой ставки на 50 б.п. пока остается неочевидным из-за сохраняющейся высокой волатильности цен на нефть, что беспокоит ЦБ РФ.