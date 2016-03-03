Сегодня российская валюта может укрепиться до 72,5 рублей за доллар на фоне роста цен на нефть марки BRENT до 37 долл. за баррель. Поддержку им оказывают данные о сокращении в феврале добычи нефти в странах ОПЕК, РФ, США, стимулирующие меры со стороны Народного банка Китая, действующие программы количественного смягчения в Японии и еврозоне. Сейчас ходят разговоры о том, что крупным Центробанкам стоит подумать не о покупке облигаций развитых стран с очень низкой доходностью, а золота (что уже происходит) и фьючерсов на нефть. Мировой объем долга, находящегося в отрицательной зоне доходности, сейчас составляет порядка 7 трлн долл.
Российская макроэкономическая статистика продолжает улучшаться. По оценкам МЭР РФ, в январе произошло замедление годовых темпов падения ВВП РФ с 3,5% до 2,5%. Инфляция, выступающая в качестве опережающего индикатора будущей деловой активности в РФ, также замедляется. Согласно предварительной оценке Росстата, к 29 февраля годовая инфляция в РФ замедлилась до 8,2%. В связи с этим, не вызывает удивления вчерашнее успешное размещение Минфином ОФЗ на сумму в 35 млрд рублей. Однако 18 марта возможное снижение ЦБ РФ ключевой ставки на 50 б.п. пока остается неочевидным из-за сохраняющейся высокой волатильности цен на нефть, что беспокоит ЦБ РФ.
Комментарии 0