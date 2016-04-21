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Сегодня доллар закрепится ниже 65 рублей

21.04.2016 09:54 1 432 просмотра
Вчера цены на нефть марки BRENT закрепились выше уровня в 45 долл. за баррель после опубликованного отчета Минэнерго США, отразившего снижение за прошлую неделю добычи нефти в США с 8,977 млн до 8,953 млн баррелей в сутки. Сегодня с большой долей вероятности можно ожидать закрепления доллара ниже 65 рублей.

До конца апреля состоятся заседания ЕЦБ, ФРС США, Банка Японии. От европейского и японского регуляторов в ближайшие месяцы можно ожидать расширения программ количественного смягчения, что повлечет приток портфельных инвестиций на развивающиеся рынки. За первые 2-3 месяца текущего года годовая инфляция в еврозоне снизилась с 0,2% до 0%, а в Японии выросла с 0,2% до 0,3%. С начала года евро укрепился к доллару примерно на 4%, а йена – на 10%. Естественно такие данные не устраивают ЕЦБ и Банк Японии. Примечательно, что министр финансов Германии Шойбле не верит, что дополнительные меры денежно-кредитной политики могут поддержать экономический рост. По его мнению, центральные банки должны найти пути сворачивания мягкой денежно-кредитной политики. Однако, как мы видим, преодоление «ловушки ликвидности» остается сложной задачей для регуляторов.

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