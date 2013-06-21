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Город Мегрэ

21.06.2013 19:50 9 943 просмотра
Ещё когда читала «Мегрэ у министра», увидела на полке книгу Сименона по-русски. Называется «Признания Мегрэ». Просто плохо искала и не приметила слона. Издана в 1982 году и действительно куплена за макулатуру. Стоила 3 рубля 50 копеек. На последней странице написано: «Сбор и сдача макулатуры – важное государственное дело. Сдавайте макулатуру заготовительным организациям!»

Читала в газете – бумажной – мнение, что все бумажные книги надо сдать в макулатуру. Потому что тексты всё равно уходят в Интернет. Но всё-таки хорошо, что я сподвигнулась прочитать «Мегрэ у министра» по-французски. Литературу лучше читать в оригинале. Моя бабушка по папиной линии была украинка. Владела русским и украинским языком. Работала библиотекарем. Прочитала как-то один и тот же роман в украинском оригинале и в русском переводе. Сказала, что это было два разных романа.

Так, читатели хотели не про бабушку, а про Мегрэ. Хотя генеалогией некоторые тоже интересуются. Но я к тому, что если вы читали «Мегрэ у министра» по-русски, то это, может быть, не совсем то, что читала я. Тем более что я читала с целью написать в блог о Париже. А вы, наверное, читали с другой целью?

Министр приглашает Мегрэ встретиться в своей личной квартире недалеко от вокзала Монпарнас. Мегрэ едет на встречу на метро. По дороге гадая, что хочет от него министр. После того, как тот позвонил ему домой из телефона-автомата.

Действие в романе происходит в середине прошлого века. Тогда уже были телефоны-автоматы. Но, наверное, не такие, из которых я звонила в его конце? Или тогда уже был Франс Телеком? И пластиковые телефонные карты? У меня за год собралась целая коллекция. Они красивее, чем банковские. И тоже с чипом. Например, у меня в коллекции есть такая.


«карта на 50 единиц» на Яндекс.Фотках

Нет, во времена Мегрэ были жетоны. Это я вычитала уже по-русски в романе «В подвалах отеля «Мажестик».

Наверное, поезд метро, на котором ехал Мегрэ, был не такой.


«Виадук - Аустерлиц» на Яндекс.Фотках

На таких ездила я. А в 1940-х были другие модели. Но линии метро пролегали там же.

Вот этот указатель, по-моему, из тех времён.


«Но по Парижу тоже лучше пешком» на Яндекс.Фотках

Вокзал Монпарнас также не поменял месторасположение. Только там в 1973 году ещё построили небоскрёб.


«Башня Монпарнас» на Яндекс.Фотках

Высота здания 209 метров. Внутри расположены офисы различных компаний. Туристы могут подняться на последний этаж и полюбоваться оттуда видами Парижа. Французы называют даже не очень высокие дома такой формы башнями. Поэтому это Tour de Montparnasse.


«Справа вход в небоскрёб Монпарнас» на Яндекс.Фотках

А вот Эйфелева башня во времена Мегрэ уже была. Она построена в 1889 году. Данная инфа взята из 29-го тома Большой Советской Энциклопедии. Когда писала черновик, было быстрее снять с полки том, чем включать компьютер и лезть в Интернет. Но после этого пришлось отмываться от серых полос. Слишком много пыли на шкафу под этой энциклопедией.


«Во времена Мегрэ Париж выглядел как-то так» на Яндекс.Фотках

На Эйфелеву башню тоже можно взобраться и полюбоваться на панораму Парижа. Я так сделала, когда в Париж на несколько дней приехал мой папа со своим начальником после командировки в Лилль. А у алтаря собора Нотр-Дам, который виден на фотографии, недавно застрелился один известный блогер. Но это не в тему. Об этом есть здесь в комментариях (последних, которые подлиннее):

http://www.banki.ru/blog/kha/3820.php#comments

Наверное, уже достаточно для одного поста?

(Продолжение следует)

Комментарии 9

Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Есть несколько вопросов по Парижу:
1. Что в первую очередь смотреть?
2. Где жить?
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
1. А что парижане особенные люди? С тремя головами?)))
2. Под мостом - это название гостиницы?)))
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
#
Цитата в тему[/U]:
"Где вы в этом году жили в Париже?" smile:shuffle:
"... в этом? ... Да там же где и в прошлом". smile:yes!!!:
("Летучая мышь")
Ольга Курочкина  (kha)
#
Семён Семёнович, у Вас найдутся цитаты на все случаи жизни! smile:)

А мы – в смысле я – сначала жили в Париже здесь. smile:oops:


«Вход в отель Кронштадт» на Яндекс.Фотках


«Интерьер отеля две звезды» на Яндекс.Фотках

И даже бесплатно. Мне французы не успели вовремя комнату в кампусе найти, но под мостом тоже решили не оставлять. Хотя эта гостиница только две звезды. Интересно, у моего блога когда-нибудь будет больше? smile:scratch: Но до Вас я уже добралась …

Пост про эту гостиницу потом будет. С другим названием. Но тоже про Париж, конечно …
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
#
Вы "добрались" не до меня, а до определённой строчки в списке авторов.
Если вас волнует место вашей строки - желаю вам успешного восхождения. до уровня главного редактора например. smile;)
А я, как и героиня из "Летучей мыши" в Париже еще не бывал. Пока...
Руки не дошли. И ноги не донесли.

Есть другие потребности.
Ольга Курочкина  (kha)
#
Цитата
Вы "добрались" не до меня, а до определённой строчки в списке авторов.
Если вас волнует место вашей строки - желаю вам успешного восхождения. до уровня главного редактора например.


Семён Семёныч, я реально смотрю на жизнь. На уровень главного редактора не претендую. Мне и около Вас хорошо. smile:)
Желаю Вам тоже успешного восхождения.

Цитата
А я, как и героиня из "Летучей мыши" в Париже еще не бывал.


А я не помню сценарий «Летучей мыши». Я всё забываю, и романы, и фильмы … Сейчас вот в Википедии краткое содержание посмотрела …
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