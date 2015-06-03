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Внимание всем, кто отправлял жалобы на АБ "Тинькофф" по изменению ставки

03.06.2015 20:43 9 1 959 просмотров
Внимание всем клиентам "Тинькофф Банк"!

По неясным причинам технического характера до УФАС России и Роспотребнадзора доставляются не все обращения, оформленные через электронные приемные по адресам http://rospotrebnadzor.ru/feedback и http://www.fas.gov.ru/citizens/feedback, особенно если вы прикладываете к обращению файлы! Обращения просто не появляются у служб, а потом появляются новости вроде этой - http://rusnovosti.ru/posts/375498.

Поэтому настоятельно рекомендую дублировать обращения так же на электронную почту обеих организаций: to77@fas.gov.ru для УФАС России и depart@gsen.ru для Роспотребнадзора. Тема письма: «Заявление о нарушениях АО "Тинькофф Банк"».


P.S. НУ а надежнее всего, как я уже и говорил, заказное письмо по почте РФ


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Комментарии 9

Илья Лебедев  (GaSSiS)
#
Мне тоже никаких оповещений не приходило. Переотправил.
Абсолютно Серийный Вкладчик  (konst2003)
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Если вы не получили входящий номер своего обращения в ответном сообщении - значит Ваше обращение не дошло и уже не дойдет. Обязательтно переотправьте!!!
Max  (Gmax)
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Выкладываю форму жалобы в ФАС здесь . Обратите внимание, ее лучше всего послать или с сайта госуслуг, или отсканировать со своей подписью и всеми контактными данными, включая телефон. Надо также приложить: УКБО, уведомление об открытии депозитов, тариф - все с печатью банка, а также уведомление банка о снижении ставки по пополнению или новый тариф (кому прислали).
Игорь Долгополов  (IgorDolgo)
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Прислали приглашение на рассмотрение дела в СПб. Я работаю. Кто сможет поучаствовать вместо меня?

https://drive.google.com/open?id=0B1CR8Cbxz0RbZDhhdlNTSWJxQ2c&authuser=0

Такими темпами, благодаря Питерскому УФАС, 1 июля будет опровержение Унификации.

С вопросами и предложениями - в личку
Илья Лебедев  (GaSSiS)
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Цитата
Прислали приглашение на рассмотрение дела в СПб.

Игорь Долгополов


Вы выложите документы, если они будут, которые ФАС запросила у Банка. Про то, как, почему была изменена ставка. И с механизмом начисления процентов
Игорь Долгополов  (IgorDolgo)
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Все желающие поучаствовать в заседании ФАС 29 июня не в качестве молчаливых наблюдателей, а в качестве имеющих право голоса заявителей, присылайте мне свои данные в личку - буду оформлять доверенность на всех.
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