Внимание всем, кто отправлял жалобы на АБ "Тинькофф" по изменению ставки

Внимание всем клиентам "Тинькофф Банк"!
По неясным причинам технического характера до УФАС России и Роспотребнадзора доставляются не все обращения, оформленные через электронные приемные по адресам http://rospotrebnadzor.ru/feedback и http://www.fas.gov.ru/citizens/feedback, особенно если вы прикладываете к обращению файлы! Обращения просто не появляются у служб, а потом появляются новости вроде этой - http://rusnovosti.ru/posts/375498.
Поэтому настоятельно рекомендую дублировать обращения так же на электронную почту обеих организаций: to77@fas.gov.ru для УФАС России и depart@gsen.ru для Роспотребнадзора. Тема письма: «Заявление о нарушениях АО "Тинькофф Банк"».
P.S. НУ а надежнее всего, как я уже и говорил, заказное письмо по почте РФ
Чтобы перейти к оглавлению блога, сгруппированному по темам, нажмите здесь
Еще по теме "Рекомендации пострадавшим вкладчикам банка":
Рекомендованные действия для унифицированных вкладчиков банка Тинькофф. Часть 1. 12.01.2016 17:29
Просьба ко всем вкладчикам Тинькоффа, пострадавшим от унификации!!! 24.11.2015 17:44
Внимание! Всем, кто отправлял жалобы в ФАС и не получил письмо с запросом согласия на обработку информации! 19.07.2015 18:07
Как правильно заполнить ответ на запрос ФАС по делу банка Тинькофф 13.07.2015 12:54
Важные новости по ситуации с АО "Тинькофф Банк" по вопросу унификации ставок по вкладам 06.07.2015 09:00
Примеры претензий на действия АО "Тинькофф-Банк" по поводу понижения ставки вкладов 29.05.2015 12:02
Комментарии 9
Приказ УФАС по СПб
https://drive.google.com/file/d/0B1CR8Cbxz0RbeXVJV0dIaDlkT0k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=0B1CR8Cbxz0RbZDhhdlNTSWJxQ2c&authuser=0
Такими темпами, благодаря Питерскому УФАС, 1 июля будет опровержение Унификации.
С вопросами и предложениями - в личку
Игорь Долгополов
Вы выложите документы, если они будут, которые ФАС запросила у Банка. Про то, как, почему была изменена ставка. И с механизмом начисления процентов