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01.04.2014 14:24 3 897 просмотров
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Комментарии 3

Ольга Курочкина  (kha)
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Вы написали для неженской части аудитории. Но мне всё равно захотелось прокомментировать.

По-моему, Вы написали слишком коротко. Я, как женщина, люблю подробности. Где нашли? При каких обстоятельствах? Опишите обстановку, что было перед этим, что после. Вас кто-нибудь с сумкой видел? Сколько там точно долларов и евро? Купюры новые или пользованные? В бумагу упакованы или резинкой перетянуты?

Что Вы всё-таки сделали, пока раздумываете? Где сейчас находка? Под диваном?

Мне вспомнилось «Москва, я не люблю тебя». Это же целый сюжет для романа! А Вы – две строчки. Мне кажется, не стоит так идеями разбрасываться. Я Вам хотя бы комментарий подлиннее напишу в качестве компенсации.

Ещё надо было порассуждать о том, как проверить подлинность купюр, дабы не оказаться в учреждении, рифмующимся с Вашей бивалютной сумой. Нужна также легенда об их происхождении. Нет, по-моему, банк – это не выход!

Следует также осудить коррупцию. А то несли и не донесли. Не занесли, короче. По дороге потеряли. Да ещё первого апреля. В итоге деньги лежат у Вас в шкафу. Вы голову ломаете, не знаете, что делать, в блог пишете. Или всё-таки ментам отнесли? И как они прореагировали? smile:D
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