Новости по итогам отчетности за январь 2018 г.
Нарушители нормативов ЦБ в январе (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем
ВРЕМЯ ОТКРЫТИЙ
Есть такой банк, Инкаробанк называется...
Очень интересный банк (с) гривенник
1. Рейтингов нету.
2. На 1 сентября 2017 смена владельцев банка (1 участник-акционер,
Оплата ЖКУ (способы и карты)
Оптимальные системы для оплаты ЖКУ:
1)сайты поставщика услуг мсс, как правило, 4900. Может взиматься комиссия. Надо проверять.
2)сторонние сервисы при
Курс молодого бойца WebQUIK: настройка, лайфхаки, особенности применения
QUIK сейчас, пожалуй, наиболее распространенная программа для биржевых торгов. WebQUIK – облегченная версия этой программы, функций которой вполне достаточно
Рынок нефти 12 марта
Нефтяные котировки начинают неделю снижением, корректируясь после быстрого роста пятницы. В то время как российские рынки были закрыты на праздничные
Комментарии 3
По-моему, Вы написали слишком коротко. Я, как женщина, люблю подробности. Где нашли? При каких обстоятельствах? Опишите обстановку, что было перед этим, что после. Вас кто-нибудь с сумкой видел? Сколько там точно долларов и евро? Купюры новые или пользованные? В бумагу упакованы или резинкой перетянуты?
Что Вы всё-таки сделали, пока раздумываете? Где сейчас находка? Под диваном?
Мне вспомнилось «Москва, я не люблю тебя». Это же целый сюжет для романа! А Вы – две строчки. Мне кажется, не стоит так идеями разбрасываться. Я Вам хотя бы комментарий подлиннее напишу в качестве компенсации.
Ещё надо было порассуждать о том, как проверить подлинность купюр, дабы не оказаться в учреждении, рифмующимся с Вашей бивалютной сумой. Нужна также легенда об их происхождении. Нет, по-моему, банк – это не выход!
Следует также осудить коррупцию. А то несли и не донесли. Не занесли, короче. По дороге потеряли. Да ещё первого апреля. В итоге деньги лежат у Вас в шкафу. Вы голову ломаете, не знаете, что делать, в блог пишете. Или всё-таки ментам отнесли? И как они прореагировали?