Сегодня Президиумом Верховного Суда Российской Федерации был утвержден ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО ДЕЛАМ,
СВЯЗАННЫМ С ЗАЩИТОЙ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ
ССЫЛКА на документ:
http://www.vsrf.ru/Show_pdf.php?Id=11571
Очень полезно и познавательно!