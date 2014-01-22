Водолеи

Солнце вошло в Знак Зодиака Водолей. И я хочу несколько слов сказать о людях, рожденных под этим знаком. Итак, Водолеи независимы и стремятся к свободе, интеллектуалы, держатся слегка отрешенно. Люди этого знака призваны нести новые и свежие идеи, интеллектуальную и духовную свободу. Они оригинальны, но часто непоследовательны. Лучше всего проявляют себя в творческой работе и в коллективе единомышленников. Они независимы и демократичны. Имеют, как правило, активную жизненную позицию и твердо придерживаются своих идеалов. Водолеи устремлены в небо, они ориентированы на все новое, оригинальное и необычное. Изобретатели, гениальные ученые, нестандартно мыслящие люди. Знаменитости, рожденные под Знаком Водолея: Фрэнсис Бэкон, Галилео Галилей, Вольфганг Моцарт, Франц Шуберт, Яков Мендельсон, Чарльз Дарвин, Авраам Линкольн, Жюль Верн, Эдуард Мане, Льюис Кэрролл, Федор Шаляпин, Сергей Эйзенштейн, Ванга, Владимир Высоцкий, Кристиан Диор, Йоко Оно. Поздравляю всех Водолеев с наступающим днем рождения, и желаю счастья и творческой реализации в жизни!