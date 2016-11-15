Марс в Водолее

Транзитный Марс вошел в Знак Зодиака Водолей и пробудет здесь до 19 декабря. Что же нам ожидать от этого транзита? В это время происходит переключение энергий. В Водолее она направлена на реализацию целей коллективных. Но так как Марс всегда остаётся Марсом, то в Водолее он предпочитает работать или бороться во главе какого-либо движения или быть, по крайней мере, одним из их лидеров. В это время людей вдохновляют и объединяют идеи независимости, свободы самоопределения, защиты прав человека и другие более или менее абстрактные идеи. Людей в это время пьянит и манит дух свободы, поэтому они способны даже на безрассудные поступки. В это время активизируется деятельность разного рода неформальных групп. С другой стороны, правильно преподнесённые в это время реформы будут приняты народом и обретут своих сторонников и пропагандистов. Вообще людей в это время привлекают новые идеи, они устремлены в будущее, которое кажется им несравненно лучше и светлее настоящего.

Негативные аспекты указывают на нестабильность общественных настроений. Возможны стихийные митинги, протесты, погромы и тому подобные революционные выступления. Реформы, предпринятые в это время, политические заявления, принятые законы могут вызвать волну протеста и массовые беспорядки. В период прохождения Марса по знаку Водолея увеличивается опасность отказа техники, техногенных аварий, причины которых чаще всего остаются неопределёнными. Такие аварии часто списывают на человеческий фактор. Всем удачи и используйте плантерные влияния себе во благо!)