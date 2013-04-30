Иваны, не помнящие родства.

Вчера, благодаря служебным обязанностям, посчастливилось побывать в столице нашей Родины. Короче, был в командировкев Москве. Будучи в Москве, всегда стараюсь посетить Красную площадь. Вот и в этот раз удалось попасть на нее. Красная площадь великолепна. Великолепным был и солнечный день. Настроение - отличное. Сотни людей на площади стремятся приобщиться к культурно-историческому наследию или просто отдыхают. Вовсю идет подготовка к военному параду 9 мая. Нанесена разметка на брусчатке, построены трибуны вдоль кремлевской стены. И как всегда, возведены какие-то металлические конструкции напротив мавзолея, которые портят общий вид на Кремль и мавзолей. К 9 мая эти кострукции задрапируют, и , наблюдая праздничную трансляцию по телевизору мы увидим все, кроме мавзолея Ленина. Он стыдливо будет скрыт под огромным праздничным транспорантом. И руководство наше сромно будет сидеть где-нибудь сбоку. Конечно, скромность украшает человека, может быть наши руководители внутренне понимают, что не заслужил и право стоять на трибуне мавзолея. Но, наверное, дело в том что они стесняются истории своей страны, и боятся. Боятся имени Ленина, боятся имени Сталина. А пытливый экскурсант в это время задает вопрос гиду: "Почему загородили мавзолей?" И гиду приходится становиться на защиту престижа страны и находить дипломатические ответы.