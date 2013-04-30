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Иваны, не помнящие родства.

30.04.2013 17:09 6 1 317 просмотров
Вчера, благодаря служебным обязанностям, посчастливилось побывать в столице нашей Родины. Короче, был в командировкев Москве. Будучи в Москве, всегда стараюсь посетить Красную площадь. Вот и в этот раз удалось попасть на нее. Красная площадь великолепна. Великолепным был и солнечный день. Настроение - отличное. Сотни людей на площади стремятся приобщиться к культурно-историческому наследию или просто отдыхают. Вовсю идет подготовка к военному параду 9 мая. Нанесена разметка на брусчатке, построены трибуны вдоль кремлевской стены. И как всегда, возведены какие-то металлические конструкции напротив мавзолея, которые портят общий вид на Кремль и мавзолей. К 9 мая эти кострукции задрапируют, и , наблюдая праздничную трансляцию по телевизору мы увидим все, кроме мавзолея Ленина. Он стыдливо будет скрыт под огромным праздничным транспорантом. И руководство наше сромно будет сидеть где-нибудь сбоку. Конечно, скромность украшает человека, может быть наши руководители внутренне понимают, что не заслужил и право стоять на трибуне мавзолея. Но, наверное, дело в том что они стесняются истории своей страны, и боятся. Боятся имени Ленина, боятся имени Сталина. А пытливый экскурсант в это время задает вопрос гиду: "Почему загородили мавзолей?" И гиду приходится становиться на защиту престижа страны и находить дипломатические ответы.

Комментарии 6

Ольга Курочкина  (kha)
#
А меня на Красной площади в пионеры принимали. А потом сразу весь класс повели на экскурсию в мавзолей. В старших классах нужно было обязательно конспектировать работы Ленина. А несколько лет назад гуляла на главной площади Москвы с французом. Он навёл на мавзолей объектив фотоаппарата – а потом спрашивает: «А стоит ли мне осквернять плёнку именем Ленина?» Но всё-таки сфоткал. Ну и вот как мне теперь к Ленину относиться?
Vlad3256  (Vlad3256)
#
smile:puke: и тут французы
Андрей Матвеенков  (matveenkov62)
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А причем здесь француз и наша история? У них в 1789-1793 годах треть Франции обезглавили. И что, они по этому поводу комплексуют?
Ольга Курочкина  (kha)
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Жалко, что Вы были без фотоаппарата. Но Вы мастерски описали место события smile:thumbsup: !
Vlad3256  (Vlad3256)
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"Иваны, не помнящие родства." smile:scratch: эт от каторжан пошло такое выражение
Vlad3256  (Vlad3256)
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smile:scratch: а вот в Прибалтике прошлого не стыдятся. Даже парады ветеранов СС стали проводить smile:achtung:
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