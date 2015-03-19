Авторы: Я и Михаил Жванецкий
Эта заметка не относится ни к Украине, ни к фотографиям сбиваемого Боинга, ни, тем более, к конкретным людям, участвующим в обсуждениях на сайте Банки.ру. И тем более к какому-то конкретному обсуждению. Она (заметка) о блогерах сайта ________ . Неважно какого сайта. Клянусь что не Банки.ру
Семен Семеныч на этом сайте в каске. Воюет. В том числе и за чистоту общения.
Однажды накипело. И он написал...
Теперь вот решил поделиться с вами. Да простит его Жванецкий...
Раздел Блоги нашего сайта стал вполне популярен в последнее время. Это радует!
Вызывает много эмоций (положительных и не очень) участие в обсуждениях большего чем раньше количества участников. Среди которых двух одинаковых просто не найти. Это просто замечательно.
Что плохо, так это то, что мало кто умеет толково спорить. Так чтобы без базара. По настоящему.
Чтобы Истина рождалась!
Увы! Большинство не умеет! Многие даже не задумываются зачем спорят.
Многие авторитеты уже высказывались о современной культуре спора и её уровне в интернете.
Мы с М.Жванецким тоже решили высказаться по этому поводу: он уже давно и в общем, а я, используя его выражения, сейчас. Специально для блогеров сайта __________ .
Прошу к столу - вскипело!
Обсуждая новости, которых никто из участвующих не видел, и аргументируя информацией, о которой вы даже не удосужились посмотреть в википедию, вы до предела развили все семь чувств плюс собственную интуицию, которая с успехом заменяет эту самую информацию. С чем и приходится вас сегодня поздравлять.
Ваш стиль:
Поведение в споре должно быть простым: не слушать собеседника, а разглядывать его или напевать, глядя в глаза. В самый острый момент попросить документ, сверить прописку, попросить характеристику с места работы, легко перейти на "ты", сказать: "А вот это не твоего собачего ума дело".
Ваш метод:
В наше время, когда уничтожают вредных насекомых, стерилизуя самцов, мы подняли уровень спора до абстрактной высоты. Давайте рассуждать о крахе и подъеме Голливуда, не видя ни одного фильма. Давайте сталкивать философов, не читая их работ. Давайте спорить о вкусе устриц и кокосовых орехов с теми, кто их ел, до хрипоты, до драки, воспринимая вкус еды на слух, цвет на зуб, вонь на глаз, представляя себе фильм по названию, живопись по фамилии, страну по "Клубу кинопутешествий", остроту мнений по хрестоматии.
Блогеры _________ !
Ваше наивысшее достижение сегодня -
Умение спорить, не обращая внимание на факты. Это относится как к жителям г. __________, так и гостям незваным, защитникам самостийности и самопровозглашенцам, государственникам и анархистам.
Вы практически в совершенстве овладели самым высоким стилем спора - спором без фактов. Спором на темпераменте. Спором, переходящим от голословного утверждения на личность партнера.
Что может говорить хромой об искусстве Герберта фон Караяна? Если ему сразу заявить, что он хромой, он признает себя побежденным.
О чем может спорить человек, который не поменял паспорт? Какие взгляды на архитектуру может высказать мужчина без прописки? Пойманный с поличным, он сознается и признает себя побежденным.
И вообще, разве нас может интересовать мнение человека лысого, с таким носом? Пусть сначала исправит нос, отрастит волосы, а потом и выскажется.
Это всё! Кто не согласен со мной и Жванецким, может и дальше оставаться при своём. Обвинять меня в плагиате не советую - ничего не получится.
Кто захочет прислушаться и заинтересуется правильным подходом к теме заметки – направляю на собственноручно подготовленные мною материлы о культуре спора. http://www.banki.ru/blog/semen_semenovich/3125.php Читайте, учитесь, подключайтесь. С теми, кто спорить умеет - всегда есть о чём поговорить !
Не верите? А вы попробуйте!
Комментарии 16
ЗЫ истина в вине
ЗЗЫ кстати, снизили цены на водку
Приятно читать - и есть над чем подумать!
ЗЫ главное ТВ не смотреть
А я не люблю спорить. Предпочитаю мирно беседовать. В Интернете тоже. В Живом Журнале один раз кто-то написал: у меня совсем нет времени. И было описание, как проходит день. Я пишу: не играйте в компьютерные игры и не смотрите сериалы. Типа зло и пустая трата времени. Так меня через два комментария забанили! Там автор блога может банить кого хочет у себя в блоге. И часто это самый весомый аргумент. Когда – может, подсознательно - чувствуют, что неправы.
Потом в другой раз попала в пост про Анну Каренину. И стала там писать, что она хорошая женщина. Во всяком случае, Толстой ей симпатизирует. А все были против. Ну и не докажешь им ничего. Ни цитатами, ничем. Причём если спорить у себя в блоге, то получается много комментариев и растёт рейтинг. А если у кого-то – он растёт у оппонента. А от исходящих комментариев может, наоборот, падать. Оно мне надо?
С тех пор больше не спорю.
У меня там даже таких не появляется. Все такие культурные, прямо скучно. Начала ещё на одном сайте писать - вот где сплошной троллинг и мат. Как у ТОПов в ЖЖ. А технически нельзя даже каменты удалять. Но я как-то не мучаюсь. Я там не спорю, просто пишу. Литературный такой сайт. Для тех кто себя писателями мнит. С премодерацией. Если редактору не понравится, может и не повесить. Могу иногда приколоться. Написать: матом ругаться тоже надо уметь. Я как лингвист ценю, когда пятиэтажно. А вы всего два слова - где ваш талант? У меня там другая проблема. Писать больше нечего. Вдохновение ушло.
Видимо блоги умирают... Во всяком случае на этом сайте...
Специально не вмешивался в обсуждения. Наблюдал.
Видимо блоги умирают... Во всяком случае на этом сайте...
увы! Блоги на банки.ру умерли...
А так было занимательно...
Смысла в спорах нет! Истина больше не рождается в спорах!(
ЗЫ истина в вине
ЗЗЫ кстати, снизили цены на водку
Что? Опять снизили? Я-то ищу: куда деньги уплывают....