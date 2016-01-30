Пролог

***Я вырос в Крыму. Поэтому настоящей зимы не видел практически до 18 лет.Снег у нас выпадал редко и таял быстро. Идёшь в школу по снежку, к концу уроков глядь в окно – одна грязь осталась. В редкие дни, когда снег успевал нас дождаться из школы, можно было скатать пару катышей и поставить их друг на друга. Наши снеговики были грязными и нам даже не приходило в голову, что их можно красками раскрашивать и ведра на «голову» надевать. В лучшем случае в место рук втыкали ветки деревьев. А на «лице» было достаточно носа и глаз из грязи.Снеговиков мы не ломали! Ни своих, ни чужих. Может просто не успевали? Может.А скорее всего – хотелось продлить «зиму». Ведь там где стояли снеговики, снег оставался дольше…***Значительно позднее я катал снег и делал снеговиков для детей. Для своего и соседских…Тогда и увидел ДРУГОЕ.Оказывается ломать снеговика – это такая забава! Детская!Нужно найти место, где кто-то строит снеговика, дождаться пока те настроятся и уйдут и … быстро-быстро прибежать и всё поломать! Именно быстро! Чтобы «конкуренты» не успели!Конкуренты – они такие! Только зазеваешься, а они уже тут как тут. Ломают то, что ты не успел! Гады… Твари продажные…Вы скажете: это же дети!Да, дети. А дети ВСЕГДА вырастают. И только свалить снеговика им уже становится мало…И (пока еще) чтобы никто не увидел. Могильные плиты на кладбищах, например. Покойники чай не встанут и по роже за содеянное не надают.А зря! Вот это был бы УРОК! Ведь те, кто получили в своё время трындюлей от родителей за сломанные чужие снеговики, на всю жизнь запоминают (вот с чего это вдруг?), что ломать – не правильно! Ломать нельзя ВООБЩЕ, а сделанное чужими руками – тем более.Переросших этап ломания могильных плит «онижедетей»,Время упущено. И те, кто вчера, страшась родительских трындюлей делал своё гадкое дело на кладбищах - без свидетелей,И их уже интересуют НЕ ПАМЯТНИКИ!Они! Нет среди мертвых и нет среди живых!Сегодня они валят памятники. Что будут валить завтра?Не пора ли встать на их пути живым? Чтобы защитить память мёртвых, себя и будущее!